Auto-écoles : Les formations laissent à désirer

Les conditions de délivrance des permis de conduire ne suivent pas les normes européennes.

«Je n’ai fait que huit cours de conduite de quinze minutes, au lieu de quinze. Malgré cela, j’ai pu réussir l’examen de conduite. L’épreuve a été très facile. On roulait très doucement. On n’a utilisé que la vitesse première et la deuxième. On m’a demandé un simple démarrage en côte », témoigne Ny Hery Raha­rison, un conducteur qui a encore du mal avec les véhicules munis de boîtes manuelles. Son cas n’est pas isolé. D’autres conducteurs et transporteurs confient même qu’ils ont réussi les examens de code et de conduite sans avoir fait de cours, en offrant un pot-de-vin à leur auto-école. La qualité des formations dans la plupart des auto-écoles, l’état des véhicules qu’elles utilisent pour enseigner, le niveau des examens pour l’obtention du permis de conduire, laissent à désirer. Selon des observateurs, ce sont, « probablement », ces conditions de délivrance des permis de conduire, entachées par la négligence de certains responsables, qui ont poussé la France à ne plus accepter les permis de conduire malgaches. L’ambassade de France à Madagascar précise même, que « les conditions de délivrance des permis de conduire à Madagascar s’étant avérées, après examen, éloignées des critères européens intégrés dans notre propre réglementation ». « J’ai dû refaire des cours de conduite lorsque j’ai emménagé ici. Ici, le permis de conduire n’est pas donné à tout le monde. Tu dois rouler sur les autoroutes. Si par hasard tu oublies de t’arrêter sur un panneau indiquant le “stop”, tes points diminuent », témoigne une femme qui habite en France. Des responsables d’auto-école indiquent qu’ils font déjà de leur mieux pour améliorer les formations. La normalisation des auto-écoles est déjà prévue, mais cette reforme divise les concernés.

Normes internationales

Le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa de préciser, en outre, que « ce n’est pas le document qui est remis en cause, mais les conditions de délivrance ». Le chef du centre d’immatriculation d’Antananarivo, Briand Philippe Randria­mahafehy, indique que son département ne se charge que de la délivrance du document. Dieudonné Razafindrazaka, le directeur général de l’Hephalu Mada, la société qui fournit les imprimés de permis de conduire biométrique à l’Etat affirme, par ailleurs, que « nos permis de conduire respectent les normes internationales. Les policiers de la route qui font le contrôle sauront tout de suite, qu’il s’agit d’un permis de conduire international », martèle-t-il. Dans son communiqué, l’ambassade de France n’a pas, d’ailleurs, remis en cause le document biométrique délivré à Madagascar.