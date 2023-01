TAEKWONDO – POOMSAE – Sonrang Analamanga fait la différence

Analamanga en démonstration. La première journée du championnat de Mada­gas­car de taekwondo a été marquée par la nette domination du club Sonrang Analamanga en poomsae individuel ce jeudi au gymnase Soavita à Toamasina. Ce club d’Anda­vamamba s’installe en haut du tableau des médailles en raflant quatorze médailles dont six d’or, cinq d’argent et trois de bronze. Les auteurs de ces titres sont entre autres Bradley Mananarivotsiv’ Hery chez les seniors hommes, un candidat potentiel également à la course au titre dans sa catégorie en combat, Tsiory Rafidi­manana chez les juniors garçons, Nohary Andriandra­ina chez les cadets et Andy Miller Ranaivoson dans la catégorie des minimes garçons. Tsiky Koloinaniaina est sacrée championne chez les juniors filles et Valérie Déborah Rasolofo chez les Masters 2 dames. Un autre club de la capitale, Dynamic se hisse en seconde position avec quatre médailles d’or, quatre d’argent et trois de bronze. Les sacrés champions qui ont porté haut la couleur du club dont trois chez les jeunes sont Nicky Andriama­nantoanina chez les pupilles garçons, le benjamin Tsifoina Rakotoa­voandriamanjato, la cadette Sarah Nomena Razafindra­noro et Willy Brice Andria­mangasolo chez les Master 1 hommes. Iarivo Tkd complète pour sa part le podium avec au compteur trois titres signés Angelica Razafimbelo chez les poussines, Cassandra Razafimbelo chez les benjamines et Audrey Razafindra­manitra catégorie minime. Les deux dernières journées du sommet national du vendredi et du samedi sont consacrées aux combats. Ce sera une occasion pour la direction technique nationale de repérer les combattants susceptibles de former la présélection en vue des jeux des Iles de l’océan Indien.