Sud – L’eau de pluie abonde pour l’agriculture

La nature est très clémente pour le Sud de Madagascar. La pluie a été très présente depuis ces dernières semaines dans les régions Androy et la partie sud de l’Atsimo-Andrefana.

Il pleut des cordes depuis trois semaines, presque tous les jours dans la région Androy. Il y a de l’eau partout. La population profite pour planter, notamment le sorgho, le mil, le manioc, le maïs et les pastèques. « Dans peu de temps, les pastèques inonderont la région et l’unité ne coûtera alors que 200 ariary ou 500 ariary quand l’offre est largement supérieure à la demande » explique Soja Lahimaro, gouverneur de la région Androy, joint au téléphone. Il incite particulièrement la population de sa circonscription à l’agriculture et mène actuellement des petites campagnes de sensibilisation dans les districts. « La culture de l’arachide, du haricot et même du riz dans certains endroits, est très propice en ce moment. Nous attendons de très bons résultats d’ici quelques semaines. Ce qui réduira beaucoup la malnutrition et le kere j’espère » ajoute le gouverneur. Actuellement, le cactus reste très consommé. « C’est le fruit du cactus qui abonde en ce moment. La pluie a accéléré les pousses. Nous en consommons et nous en donnons même au bétail » explique Veloasy, habitant la commune rurale d’Antanimora, district d’Ambovombe. Il dit attendre les récoltes de ses maniocs et sorgho d’ici peu.

Infrastructures

Que faire de toute l’eau qui abonde ? Une question qui se pose toutefois, par rapport à ce qui se passera une fois la saison des pluies terminée. « La région Androy est entourée de fleuves et d’affluents mais il n’y a pas encore assez de possibilité de retenir toute l’eau pour réaliser des projets agricoles permanents. Mais bien que les infrastructures de rétention ou de captage d’eau soient encore insuffisantes, des projets sont entamés pour favoriser et rentabiliser l’agriculture » ajoute -t-il. Le programme de Développement des filières agricoles inclusives (DEFIS) du ministère de l’Agriculture a entre autres mis en place des barrages de dérivation à Andranomahetsaky et Bevaho, district de Bekily avec 185ha de périmètre, Analapatsy et Finday, district d’Ambovombe avec 330ha et à Menakomby Beraketa avec 180ha. Un autre barrage est également installé à Tsimanangy dans le district d’Amboasary. « La mise en place des Réservoirs d’eau enterrés pleins de sable (Reeps) allant jusqu’à 100m3 de capacité, dans quelques communes, fait partie du programme en cours. Il y en a douze actuellement » précise Pierrot Serge Andrianaritiana, coordonnateur du programme DEFIS. « Des travaux de labours de 800ha sont organisés dans les régions Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana, des semences de riz, maïs, sorgho, arachide, et près de 5 millions de boutures de manioc ont été distribués » ajoute-t-il. La commune rurale d’Itampolo, district d’Ampa­nihy, Atsimo-Andrefana a eu sa première saison des pluies « normale », après onze années de déficit pluviométrique. Les barrages de captage et de rétention d’eau pour le Grand Sud sont maintes fois demandés par des parlementaires.