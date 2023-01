Pisciculture

L’association Ambopiherenana Miara Mioragasa (AMM) est la cinquième organisation qui vient de bénéficier du soutien de la région Boeny dans le projet de développement de l’élevage de poissons. Le projet consiste à construire six étangs ou bassins dont trois grands bassins d’une dimension de 12 x 50 m2, destinés pour l’élevage de poissons et les trois petits étangs de 3m x 3 m2 seront consacrés pour les alevins. Le démarrage des travaux s’était déroulé vers la fin de l’année dans le district de Mahajanga 2. La région a fourni les engins pour les travaux de forage tandis que l’association bénéficiaire a pris en charge le carburant et les nécessaires. Le remplissage d’eau des bassins sera également réalisé par la région Boeny.