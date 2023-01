LE MYSTÈRE D’ARIVONIMAMO – Un film sur les installations mystérieuses d’Arivonimamo

Le court métrage «le mystère d’Arivonimamo» réalisé par Franco Clerc sera projeté pour la première fois au Cinepax Ambodivona dans la semaine du 20 janvier.

Un mélange entre le documentaire et la fiction.» Le mystère d’Arivonimamo» traite à la fois le thème de l’espace et de l’univers. Le film retrace une investigation menée par deux adolescentes afin de percer le mystère entourant les antennes d’Arivonimamo et ce qu’elles vont découvrir risque d’impacter l’avenir scientifique de Madagascar. Selon Franco Clerc le réalisateur du film, c’est la toute première diffusion du court métrage à Madagascar. «Nous voulons surtout montrer à travers le film qu’il y a d’autres choses de positives et inspirantes dans la Grande île. Car beaucoup trop souvent, la majorité des films malgaches traitent de désarrois sociaux et de survies, voire de fatalités. Et l’ouverture à l’astronomie à travers ce projet n’est qu’un sujet parmi tant d’autres qui valent tellement la peine d’être mis en lumière pour inspirer la jeunesse malgache», explique-t-il. Charles Ratsifaritana , le professeur astrophysicien ainsi que les deux adolescentes amatrices de la science telles que Chloé Richard et Jehanne Ramonja sont les personnages clés du film.

Passion de la science

«Le professeur Astro­physicien malgache, Charles Ratsifaritana est à l’origine du projet que nous mettons en lumière dans le film. Chloé Richard et Jehanne Ramonja sont deux étudiantes du lycée français qui sont passionnées de sciences et qui ont déjà l’habitude de mener des conférences scientifiques adressées aux enfants et aux adolescents. Elles sont des collaboratrices passionnées du professeur Charles. Nous les avons choisies également car nous voulions encourager surtout les jeunes filles à s’intéresser et s’impliquer davantage dans la science » ajoute Franco Clerc. Le film dure 26 minutes. Les horaires des séances seront communiqués bientôt. L’avant-première sera en présence de l’équipe du film et du professeur Charles Ratsifaritana qui animera une petite conférence avec les cinéphiles après la projection.