FOOTBALL – COUPE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES U20 – Bon début pour Analamanga, Itasy et Analanjirofo

Nette victoire pour trois équipes. Cinq matches ont marqué la première journée de la phase de groupes de la coupe des sélections régionales U20G. Le coup d’envoi a été lancé hier sur cinq sites. Les sélections d’Analamanga, d’Itasy et d’Analanjirofo s’offrent chacune une nette victoire dès l’entame de la compétition. À Antsirabe, la formation d’Analamanga s’est imposée d’entrée par 3 buts à 1 contre celle de Menabe. L’équipe d’Itasy a, pour sa part, défait sèchement 5 à 2 la formation de Betsiboka à Tsiroanomandidy. Et à Toamasina, Analanjirofo bat sur le score de 2 à 0 Alaotra Mangoro. Les vainqueurs des deux autres rencontres n’ont été connus qu’après la séance de tirs au but. Au bout du suspense, Atsimo Atsinanana écarte de justesse par 3 à 2 aux tirs au but Amoron’i Mania car les deux formations se sont séparées sur le score de 4 partout à l’issue du temps réglementaire à Manakara. À Ihosy, après le match nul de un partout à la fin des 90 minutes, Atsimo Andrefana surclasse 5 à 3 la Haute Matsiatra à la séance décisive de tirs au but. Cette première phase s’étalera jusqu’au dimanche. Les groupes du site d’Anta­laha et celui de Taolagnaro composés chacun de deux équipes joueront la première journée ce samedi. La première phase du groupe B composé du Boeny, Sofia et Melaky, prévue à Mahajanga est reportée du 13 au 15 janvier et se jouera à Port-Berger en attendant la réhabilitation du stade Rabemanajara.