FOOTBALL – CHAN AMICAL – Les Barea s’inclinent devant les Diables Rouges

Madagascar n’a pas fait le poids face au Congo Brazzaville en match amical hier au stade Chedly Zouiten à Tunis. Les Diables Rouges remportent la victoire avec un score de 1 à 0.

Première défaite en trois matches amicaux. Les Barea de Madagascar encaissent leur première défaite en match test de préparation en vue de la toute première participation malgache en phase finale du championnat d’Afrique des nations, réservé uniquement aux joueurs locaux. Le coup d’envoi du match n’a été lancé que vers 20 heures s’il a été prévu initialement à 19 heures. Les Barea se sont inclinés sur le score de 0 à 1 devant les Diables Rouges du Congo Brazzaville sur la pelouse naturelle du stade Chedly Zouiten à Tunis. Les Congolais ont inscrit l’unique but de la victoire après le premier quart d’heure de la première période et le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. «Nous avons fait une bonne entame de match mais nous n’avons pas pu concrétiser les occasions… J’ai donné les consignes aux joueurs d’activer le jeu en deuxième mi-temps mais nous n’avons pas pu toujours marquer. Nous avons encore beaucoup à faire et je pense que nous avons encore le temps pour tout rectifier avant le deuxième match» confie Roro. Le Congo, classé 99e mondial et 21e en Afrique a ainsi confirmé sa supériorité sur le papier face à Madagascar, 102e au classement Fifa et 23e dans le continent.

Deuxième test

Les équipes A des deux nations se sont séparées sur le score 3 partout le 24 septembre 2022 en match amical au Maroc en vue la coupe d’Afrique des nations. Les protégés du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe alias Roro encaissent ainsi leur première défaite en match amical après les deux victoires contre la sélection des expatriés de La Réunion par 3 buts à 1 à la mi-décembre au stade Barea à Mahamasina puis face à l’Uscafoot par 1 à 0 le 30 décembre au stade d’Alarobia. Ce genre de match de préparation a servi d’évaluation des joueurs et d’application de la tactique de jeu dans le but surtout de rectifier les erreurs. Dans le cadre toujours de la préparation au CHAN, le Niger a pu tenir tête hier sur le score nul et vierge le Sénégal, deuxième nation mieux classée du continent en match amical au stade de la Cigale à Tabarka. Les Barea joueront leur deuxième et dernier match test en terre tunisienne contre le Mena du Niger ce lundi 9 janvier au stade Practice à Tabarka. La phase finale de la septième édition du championnat d’Afrique des nations s’étalera du 13 janvier au 4 février en Algérie. Les Barea débuteront le 15 janvier contre les Black-Stars du Ghana ; s’enchaine en deuxième journée le match contre les Lions de l’Atlas du Maroc le 19 janvier et en troisième journée les Crocodiles du Nil du Soudan le 23 janvier.