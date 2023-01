FÉNÉRIVE-EST – Un collégien vole Ar 21 millions à son père

Fils d’un démarcheur de girofle, un adolescent de seize ans a dérobé une somme de vingt et un millions d’ariary que son père a ramené pour acheter du produit pour ses patrons. Des villageois se sont lancés à ses trousses mais il était insaisissable. Un collégien a volé son propre père à Maningory Fénérive-Est. Fils d’un démarcheur de girofle qui travaille pour le compte de collecteurs de produits d’exportation de la région Analanjirofo, un adolescent de seize ans s’est enfui après avoir fait main basse sur une somme d’une valeur de vingt et un millions d’ariary, dérobée dans sa propre maison familiale. L’argent est celui d’un opérateur économique pour le compte duquel travail son père. Ce dernier a ramené la somme chez lui et se préparait à faire des achats en brousse lorsque son fils s’est retourné contre lui. Ayant localisé l’endroit où les fonds étaient gardés, le quidam est passé à l’acte. Sitôt l’argent tombé dans son escarcelle, le collégien a pris la poudre d’escampette. En s’apercevant que les fonds ont disparu, les proches du voleur ont conclu que ce dernier en était l’auteur. Le fait qu’il n’a donné aucun signe de vie depuis que l’argent a été subtilisé a mis la puce à l’oreille des personnes de son entourage. L’étau s’est de ce fait resserré autour de lui. Ce fait divers s’est produit dans le fokontany de Mahatera. D’emblée, le chef fokontany a été alerté et des membres du comité local de sécurité ont été mobilisés.

Introuvable

Lorsque les recherches ont été effectuées, l’adolescent a été repéré. En voyant les personnes lancées à ses trousses, il a couru comme un dératé pour s’engouffrer dans les bois. En arrivant dans un endroit buissonneux qui débouche dans une forêt d’eucalyptus, le fuyard a réussi à semer ses poursuivants. Le jeune délinquant a réussi à s’évanouir dans la nature avec son butin. Ces scènes se sont produites dans la matinée de mercredi. Ayant déserté les environs depuis qu’il a commis le vol, le collégien reste introuvable. Le jeune homme est absent au collège et même ses camarades n’ont plus la moindre information le concernant. Afin de retrouver ses traces le plus vite possible, sa famille a par ailleurs prévenu les forces de défense et de sécurité mais les recherches s’avèrent jusqu’à maintenant infructueuses. Voguant dans la galère depuis que son fils s’est emparé de l’argent de l’un de ses plus fidèles clients avec qui il travaille depuis assez longtemps, le démarcheur ne sait plus de son côté à quel saint se vouer.