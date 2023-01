Développement et embellissement de la ville: Les jardins du Village touristique embellis

Plus de deux cents-quatre-vingt plants d’arbres et fleurs ont été repiqués dans les espaces verts du village touristique, la semaine dernière dans le cadre de l’entretien et embellissement des jardins sur cette place touristique. L’équipe de la direction de la propriété urbaine de la municipalité dispose de deux mille pépinières qui seront à répartir dans les autres jardins dans la ville de Mahajanga. La saison des pluies est la période de la floraison pour planter des fleurs.