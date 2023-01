CIRCULATION À MAHAJANGA – Treize accidents mortels recensés en 2022

La négligence et le non-respect du code de la route ainsi que l’excès de vitesse, les défaillances techniques et surtout l’alcool au volant sont parmi les causes directes de ce fléau. La Brigade des accidents de la Circulation (BAC) au sein du Commissariat central de Mahajanga, a confirmé que les tricycles sont les sources de ces accidents en premier lieu. Viennent ensuite les motos et rarement les bus et véhicules. « Durant ces dernières années, les accidents de circulation ont augmenté à Mahajanga. Sur les 225 recensés, 167 étaient corporels et 45 des accidents matériels. La prise d’alcool au volant et le non-respect du code de la route sont un des grands facteurs de ces incidents », a expliqué Martinez Whenss Roelno, responsable des enquêtes au niveau du BAC. Durant le premier semestre de l’année dernière, huit accidents mortels ont été enregistrés dont trois s’étaient produits à Tanambao Sotema et à Antanilamandy.

Succession d’accidents

Cette liste est loin d’être exhaustive d’après le responsable car dans le cas des accidents matériels, les deux parties s’arrangent et ne font pas appel à la police nationale. Ils ne sont pas alors enregistrés dans la liste du BAC. L’on se rappelle du décès d’un enfant de quatre ans, une fillette écrasée par un camion le 21 avril dernier. Puis une femme enceinte, âgée de 44 ans, était également percutée par un camion fou à Antanimalandy, le 10 novembre 2022.La circulation sur cette partie de la ville à Tanambao Sotema est très dense et les voies pour les piétons sont occupées par les commerçants. C’est pourquoi, les accidents se succèdent car les piétons sortent alors des trottoirs.Durant la fête de fin d’année et Nouvel An, seuls deux accidents de circulation s’étaient produits nécessitant l’intervention de la brigade des accidents. Un jeune motard s’était tué sur son scooter au village touristique suite à un excès de vitesse et d’alcool, vers 23h le mercredi 28 décembre. Un couple a été percuté et blessé durant l’accident.