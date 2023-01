ANJOZOROBE -Enlèvement suspect d’une étudiante

Le premier rapt de l’année pour le district d’Anjozorobe. La gendarmerie aura du grain à moudre dans cette affaire. Une étudiante de l’Ecole supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA), à Vontovorona, en vacances dans le village d’Andra­nomisa-Ambony, serait entre les mains de ses ravisseurs depuis mercredi. L’acte a été perpétré vers 20 heures. La victime a été ravie chez elle, sans effraction ni violence. Puis, ses kidnappeurs ont tiré des coups de feu lorsqu’ils étaient déjà loin, selon les informations recueillies. Ce qui intrigue dans l’histoire, c’est que plus tard, l’otage a téléphoné à sa sœur. «Calme-toi! Comment se présente la situation au village ?», lui a-t-elle dit. Il reste donc à savoir si c’était une fugue maquillée en enlèvement ou un kidnapping rusé. Jusqu’à hier, les supposés criminels n’ont toujours demandé aucune rançon à la famille de la jeune fille. L’année dernière, trois cas de simulacre de kidnapping ont été enregistrés à Anjozorobe, une des circonscriptions de la compagnie de la gendarmerie d’Imerina centrale. Six personnes avaient été interpellées et envoyées au parquet.