ADMINISTRATION – Plusieurs ménages dépourvus du carnet de fokontany digitalisé

Plus d’un an après le lancement officiel de la distribution du nouveau carnet de fokontany digitalisé, dans la commune urbaine d’Antananarivo, plusieurs ménages utilisent encore leur ancien document non digitalisé. Plusieurs chefs fokontany affirment que la distribution de ce carnet est interrompue. « 20 à 30% des ménages n’ont pas encore reçu leurs carnets. Il y a eu une première vague de distribution, il y a cinq mois passés, et nous attendons la deuxième vague», note un responsable de fokontany. Ankorondrano Andranomahery, cinq cents ménages attendent la distribution de ce carnet. La non disponibilité de ce document digitalisé n’a pas d’impact sur les ménages. « Nous continuons à délivrer les paperasses dont ils ont besoin, comme les certificats, par exemple. Le souci, c’est lorsqu’il y aura des distributions de vivres, de la part de l’Etat, car ce sont ceux qui disposent de ce carnet, qui seront priorisés », lance un chef de fokontany. Une responsable du projet e-fokontany au sein du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des Postes et des télécommunications, précise que la distribution du carnet n’est pas suspendue. « Il n’y a pas de problème d’impression. La distribution s’effectue, progressivement. Nous consultons encore les bases de données, et effectuons des études préalables », lance cette source.