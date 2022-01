« Prix paritana » – Le concours d’art contemporain se relance pour sa 6ème édition

Redynamisant la scène culturelle en ce début d’année, les artistes contemporains nationaux, toutes disciplines confondues, sont conviés à se mettre à pied d’œuvre pour valoriser leur talent dans le cadre du fameux Prix Paritana.

FERVENT promoteur de la scène artistique nationale depuis sa création en 2016, il a largement contribué à l’émergence de plusieurs talents sur la scène nationale, mais aussi internationale. Valorisant particulièrement l’éclectisme et la richesse créative qui régissent la communauté artistique malgache, le Prix Paritana brille par son impulsion de la pluridisciplinarité de nos artistes. Ce programme culturel et artistique inédit, créé notamment d’après l’initiative de la Fondation H ,rempile pour sa 6ème édition.

Le Prix Paritana lance d’entrée en ce début d’année un appel à candidature pour ceux et celles qui souhaiteraient valoriser leurs univers artistiques et créatifs en concourant à ce prestigieux concours d’art contemporain. D’une manière officielle, l’appel s’est ouvert le 4 janvier et se clôturera le 20 mars. Comme lors des précédentes éditions, trois artistes seront sélectionnés via leurs projets respectifs par un jury international. Chaque projet artistique sera évalué sur la base de sa qualité artistique, son originalité, ses perspectives d’évolution et sa faisabilité. Les démarches à suivre pour participer au Prix Paritana cette année sont détaillées sur le site « fondation-h.com/prix-paritana ».

Accompagnement

Peintres, sculpteurs, vidéastes, photographes ou encore plasticiens, le concours s’ouvre à tous les médiums relatifs à l’art contemporain. Après le sacre de la jeune artiste peintre Richianny Ratovo l’année dernière, puis de feue Madame Zo, plasti cienne émérite avant elle, mais également, l’artiste plasticien Temandrota lors de la première édition, le photographe Rijasolo lors de la seconde et le bédéiste Dwa lors de la troisième, le public féru d’art contemporain a hâte de découvrir le grand cru de cette 6ème édition du Prix Paritana.

D’autant plus que l’appel à candidatures qui prend la forme d’un appel à projet artistique, se verra être perfectionné en amont par des séances d’accompagnement inédites de la part du Prix Paritana. Les candidats sont ainsi invités à participer à des modules de formations qui leur permettront d’assimiler au mieux les objectifs attendus par le concours. Comme à chaque fois, le Prix Paritana convie tous les artistes de tous horizons à éveiller leur créativité, ainsi que leur imagination et leurs inspirations pour mieux valoriser leur art. Celui ou celle qui sera le lauréat ou la lauréate de cette édition aura aussi l’honneur de sublimer de son talent la Cité internationale des arts dans l’Hexagone, tout en contribuant à la visibilité de l’art contemporain malgache.