Jirama – Le nouveau transformateur à installer dans un délai de 10 jours

Quelques jours après l’incendie d’un transformateur de la JIRAMA à la centrale hydroélectrique d’Andekaleka, les équipements pour le nouveau transformateur viennent d’être réceptionnés. Deux autres vagues sont attendues. Ce transformateur va remplacer le transformateur incendié dimanche dernier. Selon la JIRAMA, les travaux dureront près de dix jours. Le délestage tournant risque de se prolonger au niveau du réseau interconnecté d’Antananarivo. «Avec le matériel de transformation en électricité, les travaux nécessitent plus de temps pour le rendre opérationnel», indique la source. Dans la capitale, certains quartiers ont eu des coupures de trois heures. D’autres ont des micro-coupures. «Le délestage a duré près de 3 heures et 13 minutes alors que je dois travailler sur mon ordinateur», se plaint Hery. Du côté de la JIRAMA, il a été indiqué que l’approvisionnement en électricité devrait se rétablir progressivement après l’arrêt total. Les travaux effectués sur le transformateur n°2 et le pompage des eaux qui ont stagné dans la centrale ont déjà commencé.