Éducation – Le report de la rentrée scolaire étendu à six autres régions

La décision sur la date de la reprise du troisième bimestre fixée le 5 janvier sera reportée au 17 janvier pour les régions Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Anosy, Diana et Haute Matsiatra. Les vacances de Noël seront donc prolongées de deux semaines pour les régions concernées. A la lecture de la note, cette décision a été prise par rapport à la situation sanitaire liée à la Covid-19 notamment la hausse des nouveaux cas dans ces régions. « Suite à l’interpellation du ministre de la Santé sur la recrudescence alarmante des contaminations à la Covid-19 », a-t-on lu dans la note. Cette mesure a été prise pour rompre la chaîne de contamination auprès des écoles. Sur cette lancée, il a été souligné que les protocoles sanitaires et pédagogiques seront maintenus pour la reprise des cours. Les responsables locaux vont prendre les dispositions nécessaires par rapport à cette note.

A en croire la note, les régions ayant répertorié les cas les plus nombreux ont été concernés par le report de la rentrée scolaire. Les établissements de la région Vakinankaratra doivent également reprendre les activités pédagogiques à partir du 17 janvier prochain. Pour la région Analamanga, les cours ont été suspendus pour une reprise à la même date. Le Conseil des ministres a été clair par rapport à ce sujet. Cette nouvelle date touche les élèves dans les établissements scolaires des niveaux primaire et secondaire ainsi que les établissements techniques et professionnels.