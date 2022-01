Andavamamba – Une jambe repêchée

L’horreur a saisi les badauds, hier ma tin, à Andavamamba sur la déviation menant à Ampasika. Une jambe a été retrouvée dans l’eau pendant que deux agents chargés de l’assainissement d’Andriantany procédaient à l’enlèvement des déchets et jacinthes bouchant le canal.

Le membre inférieur d’un corps humain était enveloppé dans un gros sachet noir. On constate également un tour de sparadrap près de la cheville. Elle était en état de rigidité cadavérique. Elle y aurait été jetée depuis un certain temps. Personne n’osait la toucher, il a fallu attendre l’équipe du bureau municipal d’hygiène pour la récupérer et la déposer à la morgue.

Un attroupement curieux s’est formé sur le pont pour observer la scène. Le mystère reste entier quant au sort de la victime. La police ne peut rien identifier non plus avec les maigres indices recueillis sur place.

Le comité de sécurité locale a diligenté un appel à témoins, mais qui n’a rien donné. Une collecte de renseignements suit son cours pour mettre l’enquête sur la bonne piste, a-t-on confié.