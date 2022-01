Ambohibao Antehiroka – Un éboulement tue quatre personnes

L’éboulis de terre et de souche sur une falaise s’est abattu sur une maison familiale à Ambohibao Antehiroka, mercredi. On constate quatre morts et un survivant.

Un glissement de terrain a coûté la vie aux quatre membres d’une famille, mercredi vers 21 heures, à Ambohibao Antehiroka, tout près de l’église luthérienne. Il a laissé un seul survivant, âgé de 20 ans.

Les victimes étaient une dame de 60 ans, sa petite fille de 35 ans avec ses deux enfants de 12 et 8 ans. Leur habitation en briques et clôturée était construite au pied d’une falaise d’une dizaine de mètres. Après la pluie intermittente de la journée, un déluge a encore frappé la nuit. Le garçon dormait avec son arrière-grand-mère sur un lit et sa sœur avec leur mère sur un autre. Le jeune homme était encore éveillé jusqu’à l’heure où s’est produit le pire, témoigne-t-il.

Un pan de l’escarpement accompagné d’une souche a croulé et emporté la maison.

Ensevelies

« Personne, dans le voisinage, n’a entendu quoi que ce soit à cause de l’averse. De plus, le domicile des victimes est un peu isolé. Nous avons été surpris en attendant Eric (ndlr : le rescapé) frapper à notre porte et demander notre aide», relate Tsiry, une voisine.

L’entourage s’est dépêché pour enlever les gravats. Il ne s’est pas servi d’une pelle par peur de toucher les personnes ensevelies. Il s’est efforcé de les déterrer à mains nues. Les sapeurs-pompiers ont été alertés. Ils n’ont débarqué que quarante-cinq minutes plus tard où deux corps sans vie ont déjà été retirés par le fokonolona. Ils ont continué à leur tour les recherches. Ils ont découvert les dernières dépouilles.

L’équipe médicale du centre hospitalier de base (CSBII) d’Antehiroka a constaté qu’une asphyxie a été à l’origine du décès de quatre individus. Ils ne portaient aucune trace apparente de blessures. Seule la mère des enfants présentait une contusion au niveau de sa poitrine, a-t-on indiqué.

« Mon fils est venu chez moi à Talatamaty cette nuit là. Il était tout essoufflé en me racontant ce qui leur est arrivé. Nous sommes tout de suite partis pour rejoindre les lieux », soupire Germain Rakotonirina, le père du miraculé. Les corps des défunts seront inhumés à Ambatomirahavavy ce jour.

Chaque été, des dangers imminents guettent les habitants des quartiers accidentés de la capitale. L’inondation, l’effondrement de maison et le glissement de terrain et de rocher sont les plus fréquents.