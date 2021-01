Antsirabe – Une femme incarcérée pour infanticide

Âgée de 40 ans, une femme a été mise en examen et placée, mardi, en détention provisoire à la maison centrale d’Antsirabe, pour infanticide.

Elle est mère célibataire, ne souffrant d’aucun trouble psychique. Elle a trois enfants. Ils habitent à Ambano, dans le district d’Antsirabe II.

Ce dimanche, les voisins de la quadragénaire ont alerté la gendarmerie. Ils avaient remarqué qu’elle ne portait plus de bébé, et pourtant, personne ne savait où elle l’aurait mis. « Elle était vraiment enceinte et on a très bien entendu un bébé qui pleurait chez elle ce jour-là, vers deux heures du matin », selon les témoignages.

Pressée de questions par les gendarmes, la femme a fini par avouer son forfait. Elle a reconnu devant ses enquêteurs avoir accouché spontanément dans la nuit. Elle avait laissé son bébé pleurer jusqu’à ce qu’il rendit son dernier souffle deux heures plus tard. Le cabinet a été vérifié et l’on a retrouvé le corps sans vie du pauvre petit garçon. A en croire les explications de l’entourage, ce serait la troisième fois que la mise en cause commettait un infanticide.