Aide au développement – Trente-et-un millions d’euros pour le Sud

Les régions Anosy, Androy et Atsimo Atsinanana, ont bénéficié d’une enveloppe de trente millions d’euros de l’Union Européenne et un million et demi d’euros de la coopération financière allemande. Cette subvention a pour objectif de renforcer le soutien au développement agricole inclusif, équitable et durable, ainsi que d’améliorer la sécurité alimentaire, la situation nutritionnelle et la résilience aux aléas climatiques des ménages ruraux.

« AFAFI-Sud intervient face aux défis que Madagascar doit relever dans la lutte contre la malnutrition chronique, la promotion de la gestion durable des ressources naturelles, l’amélioration de la production agricole et des activités d’élevage qui affichent encore de faibles rendements. Plusieurs interventions sont également entreprises pour le renforcement des infrastructures et équipements indispensables pour le développement rural tels des pistes rurales, des points d’eau » soutient Nary Ony Arilala, chargée de programme au sein du Bureau d’Appui à la Coopération Extérieure.

Ce programme cible environ deux cent cinquante mille personnes, soit près de quarante-deux mille ménages concentrés sur plusttieurs zones agro-écologiques à fort potentiel comme Bekily, Betroka, Tsihombe, Taolagnaro, ou encore Farafangana..