SLAM – Hichim s’envolera pour la Coupe du monde

Abdoulanlim Abdillah dit Hichim défendra la couleur de l’île rouge pour la Coupe du monde de Slam à Paris.

Un défi relevé. Après avoir été sacré champion du tournoi national du slam, Hichim fera face à des poètes internationaux lors de la Coupe du monde de Slam qui se tiendra à Paris en mai 2023.

Chaque poète performera dans sa langue nationale. Le Slameur français le fera en français, le Maroc en arabe. Pareillement aux autres pays, Hichim s’exprimera en malgache.

La sélection du lauréat dépendra des six textes traduits en français et en anglais par chaque candidat et qu’il performera à mesure qu’il a les notes suffisantes pour aller au round suivant.

C’est donc au sixième texte, à la finale que le nom du Champion sera proclamé.

« Cette Coupe du monde n’est pas qu’une compétition, c’est une opportunité de découvrir le monde du Slam et de faire découvrir celui de Madagascar. Qui sait ? Après cela, naîtront plusieurs collaborations qui pourraient servir à moi et à l’association Madagaslam qui mérite tant » soutient Hichim, le Slameur.

« Prêt à lutter »

Juste après avoir appris son vol pour Paris, le jeune Slameur de 21 ans a directement démarré les préparations, pour ce qui est des procédures du voyage aux textes à présenter là-bas. Normalement, il débarquera en Europe vers le mois de mai 2023.

« J’ai toujours pensé que les Slameurs malgaches sont les plus chauds, j’espère pouvoir le montrer là-bas, c’est mon défi » souligne-t-il.

Hichim n’est plus à présenter dans le monde du slam. Ayant déjà été gagnant du tournoi de Slam inter-Alliances sur les dix mots de la francophonie au mois de mars, c’est en cette année même que le poète a publié son recueil de poèmes « Bouts de pas-pieds ».

« Je veux aussi continuer la promotion de mon recueil de poèmes qui sera accompagnée d’un atelier avec les jeunes et un spectacle retraçant mes Pas-pieds sur la route de mes poèmes. Nous sommes ouverts aux propositions que pourraient nous adresser les institutions culturelles des différentes provinces » conclut-il.