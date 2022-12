RALLYE BOSCH CT MOTORS – Last Race étincelant comme bouquet final

De l’ambiance, du spectacle et surtout du suspense, seront au rendez-vous de la septième et dernière manche du Championnat de Mada­gascar de Rallyes. Le Last Race, baptisé «Rallye Bosch CT Motors», se déroulera du vendredi 9 au dimanche 11 décembre aux alentours de la route nationale 3. Côté suspense, le titre national se joue entre deux pilotes du club ASACM.

Le vainqueur entre l’équi­page Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru, leader du classement du championnat et son principal challenger en seconde position, le duo Frédéric Rabekoto-Mick Ratri­moarinosy, au volant d’une Subaru Impreza, savourera le sacre national à l’issue de ce rallye.

Après une entrée ratée, l’enfant terrible a remporté le Rallye du Boeny et le Tour de Tana. Fred compte pour sa part trois victoires jusqu’ici, en ayant arraché la deuxième manche, le Rallye ASACM, puis les deux dernières, le Rallye international de Madagascar et le Rallye Passion III d’Antsirabe à la mi-novembre.

Après leur abandon à la manche inaugurale, ces deux coéquipiers ont été coude à coude à partir de la deuxième manche. Ils ont été en lice lors du Last Race du championnat national des slaloms en guise de préparation du rallye Bosch CTMotors. «J’ai fait un essai concluant et je suis fin prêt pour le rallye de ce week-end» a lancé Mathieu après le slalom ACCT. Après le tonneau de ce samedi à Andrano­tapahana, Fred affirme que la voiture est déjà réparée et prête car la mécanique n’a pas été touchée.

Sans pression

Le combat sera inévitable entre ces deux candidats prétendants au titre. Outre la course au titre entre Mathieu et Fred, le come-back des Frères Mika et Faniry Rasoa­maromaka, depuis la précédente manche dans la ville d’Eaux, apporte bien sûr plus de piment à l’ambiance et au spectacle.

Le duo Faniry Rasoama­romaka-Mahenintsoa Ran­driambololona, au volant d’une Peugeot 208 T16, a largement dominé le Rallye Passion III à Antsirabe jusqu’à l’avant-dernière épreuve spéciale où l’équipage a fait une sortie de route. La paire Mika Rasoamaromaka-Rasata-Harindraibe Fabrice sur Peugeot 206, leader de la première journée de la précédente manche, s’est quant à elle contentée de la troisième place, en raison d’un problè­me de direction assistée lors des deux dernières journées.

«Nous sommes en train de boucler la vérification finale ainsi que l’essai des voitures. Nous, les pilotes, sommes fin prêts… Nous allons aborder ce rallye sans pression, prendre le maximum de plaisir en nous donnant à fond» confie Mika, champion national en titre. Trente équipages prendront le départ de ce dernier rallye de la saison. Douze épreuves spéciales longues de 168, 37 km seront au menu des participants.