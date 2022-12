MÉTÉO – Des pluies orageuses dans les parties Ouest et Sud

L’Ouest et le Sud de la Grande île bénéficieront de pluies orageuses pendant cette semaine. Néanmoins, les pluies s’arrêteront pour le jeudi mais vont reprendre en fin de la semaine. Dans la partie Est, des pluies intermittentes seront au rendez-vous. Pour demain et dans la matinée, Melaky, Boeny et Sofia seront arrosées. Des pluies seront observées à Antalaha, Toamasina, ainsi que la côte d’Analanjirofo. Des pluies locales orageuses seront prévues pour le district d’Ambanja et les régions, Itasy, Amoron’i mania, Androy et Anosy, Atsimo Atsinanana, Haute Matsiatra. Pour le district d’Ambanja, la pluie orageuse continue même pour le mercredi et dans les régions Melaky et Menabe et Atsimo Andrefana. Des pluies locales faibles seront présentes pour la partie Nord-Ouest de l’île, entre autres, Analanjirofo, Atsinanana et Vatovavy Fitovinany. Les températures seront en hausse dans la partie centrale. Dans la matinée, elle se situe entre 15 à 16°C dans la matinée. Dans la partie côtière, la température dans l’après-midi avoisinera les 29 à 36°C. Jeudi, depuis Diana et au Nord de Sofia, Analanjirofo et la partie Est de la Haute terre centrale auraient également bénéficié de pluies orageuses. Antananarivo va enregistrer une température maximale de 15°C dans la matinée. Dans la partie Nord-Ouest sera enregistrée la température maximale de 35 à 36°C.