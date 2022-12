MADAGASCOURT FESTIVAL – Un heureux gagnant pour chaque catégorie de film

Des candidats élites. Le trophée « zébu d’or » de la 17e édition du Madagascourt festival a été décerné à trois grands réalisateurs. Pour la catégorie de film documentaire Panafricain, Lofti Achour se place en première position pour son film « Angle mort ». Grâce à son film intitulé « A doll house in the memory of the men and their Dreams of Ash Buried Under The Sight of Midnight for the Sweet Rods of the Warren Farm Cover the true Lord of the Cage anD the Lullabies Lies », Hary Joël sort vainqueur de la catégorie de fiction Panafricain en plus d’être le gagnant du fonds Serasary. Le prix du public a été attribué à Mafinaritra V.Rajerizafy pour son film « Biby Fotsy ». Malgré les difficultés au niveau de la réalisation filmique, les efforts de ces candidats ont porté leurs fruits. C’est le cas de Hary Joël, qui a été couronné lauréat de la catégorie de fiction Panafricain. « C’est vers la fin novembre 2021 que j’ai commencé à écrire le film et la version finale a été achevée vers le mois de juillet. Pendant la réalisation, j’ai rencontré des difficultés au niveau de la lumière, mais c’est surtout la réécriture, le montage ainsi que la réalisation des maquettes et des miniatures qui ont été le plus difficile », explique Hary Joël.