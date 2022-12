CONSERVATION DURABLE DES FORÊTS ANKARAFANTSIKA – Concilier la conservation durable et les droits à la terre

« L’analyse contextuelle des stratégies d’accès, les droits sur terre et les ressources naturelles à l’intérieur et dans la périphérie du Parc national d’Ankarafantsika », tel était le thème de l’atelier sur la protection de l’environnement, qui s’était déroulé durant deux jours depuis le mercredi 30 novembre dernier au jeudi 1er décembre, au Parc d’Ankarafantsika La question foncière à Madagascar est un énorme problème national, et le parc d’Ankarafantsika et ses périphéries en connaissent également des complications. Si l’on ne cite que la destruction de l’environnement et les séries d’incendies des forêts et exploitation du charbon de bois à Ankarafantsika, entre autres. Les vagues de migrants ont décimé en grande partie les arbres sur place. Afin de protéger les forêts restantes, le projet LandDev a ainsi organisé l’atelier. Les résultats de l’enquête des ménages réalisée lors de la première phasede mise en œuvre du projet étaient l’objectif général de cet atelier. Mais il permit aussi aux parties prenantes de contribuer aux réflexions. Une présentation suivie de discussions et validation des résultats de recherches de la première phase du projet de l’IMG et de LandDev était organisée. Des réflexions sur les perspectives et stratégies opérationnelles qui permettaient de concilier les droits légitimes des communautés sur les terres agricoles avec les priorités de la conservation de la forêt ont illustré les deux journées de formation. Selon la statistique présentée par le LandDev, la superficie moyenne des parcelles agricoles dans les communes autour du parc national d’Ankarafantsika est de 0,74 ha par ménage. « À l’issue de cet atelier, nous devrions avoir le même point de vue, sur la façon de concilier la conservation durable de la forêt et de rendre justice aux droits légitimes de la population à l’accès aux terres agricoles environnantes du parc. La région soutient pleinement la technique de pare-feu agricole pour protéger la forêt, et des efforts seront déployés pour la vulgariser », a proposé le directeur du développement régional de Boeny, Marcellin Randriambololona.