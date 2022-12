CHAUSSURES – Aigle d’or happe de nombreux clients

Un engouement inattendu. Du bon matin samedi à Analakely, une longue file d’attente s’est formée aux alentours de l’Immeuble Urbania où un magasin Aigle d’or est le point d’être inauguré. «Il s’agit du 41ème de l’enseigne, l’un des plus grands, avec un large choix de produits, des chaussures sous le label Vita malagasy, pour se rapprocher un peu plus des clients de plus en plus nombreux, par l’extension de son réseau de distribution» spécifie Rovatiana Rajaonah , directeur des réseaux de vente Ce nouveau magasin, au premier plan, se distingue par sa surface. Étendue sur 100 m2, mettant en avant un éventail des chaussures ainsi que des accessoires. Aigle d’or, sur le côté design a fait appel à la contribution des artistes, aussi créatifs les uns que les autres. «Pour marquer cette ouverture, Aigle d’or a offert des réductions allant jusqu’à moins 60% sur une sélection de produits, incluant des modèles pour hommes, femmes, et enfants. Sans oublier les parfums. Dans le dessein de répondre aux attentes d’une clientèle qui n’a cessé de gagner en densité à l’approche des fêtes de fin d’année» tenait à préciser Rovatiana Rajaonah dans ses explications. Bien que les chaussures ont fait sa renommée depuis des années, 65 ans déjà, Aigle d’or se lance aussi dans la production d’accessoires à base de cuir, comme les ceintures, les bracelets, les portefeuilles, les trousses, et les boucles d’oreilles. Une diversification qui va vers les sacs pour les femmes et les hommes, les tee-shirts les polos et les parfums, avec quatre fragrances différentes. Une fête populaire a agrémenté cette journée d’inauguration. Haut aux couleurs d’Aigle d’or, porte-étendard du Vita malagasy.