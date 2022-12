CHAMPIONNAT INTERNATIONAL EN MODÉLISATION FINANCIÈRE – Deux équipes de jeunes malgaches positionnent au rang mondial

La modélisation financière

La modélisation financière est un processus de conception d’un outil d’aide à la décision appelé “modèle financier”. Il s’agit plus précisément d’une représentation mathématique d’une situation réelle se rapportant à des contextes financiers et d’affaires. Ce modèle financier contient le plus souvent des entrées de données (inputs), c’est-à-dire des hypothèses et des données historiques, qui serviront de bases pour produire des résultats de données (outputs) de façon dynamique, grâce à des calculs intermédiaires.

Nous reconnaissons un bon modèle financier lorsqu’il arrive à exposer les réflexions utilisées comme une histoire bien racontée : le modèle est flexible et léger (il est simple d’insérer de nouveaux paramètres et de nouveaux scénarios dans le modèle), et les réflexions sont transparentes (tous les paramètres utilisés sont identifiables et les calculs intermédiaires sont tous facilement retraçables). Sans pour autant oublier que le modèle créé doit être exempt d’erreur pour être pleinement utilisable.

Success story

Au mois de mai, la compétition de modélisation financière interuniversitaire FMUC ou « Financial Modeling University Championship » organisée par Financial Modeling World Cup (FMWC) a eu lieu regroupant plus de quatre cents universités partout dans le monde. Une équipe malgache issue de l’INSCAE, portant le nom de « KAJY », constituée de Kiraën Andriamandimbisoa, Tafita Rakotondrafara et Ny Tsiory Rakotonanahary, a participé à cette compétition. A l’issue de l’épreuve finale, cette équipe a remporté le titre d’équipe championne d’Afrique, et a été classée parmi le top 5 mondial des participants en équipe.

Microsoft Excel Collegiate Challenge

La deuxième édition de cette compétition internationale interuniversitaire en modélisation financière a débuté ce mois d’octobre. L’événement coorganisé par FMWC et The University of Arizona se nomme désormais « Microsoft Excel Collegiate Challenge » ou MECC. Cette fois-ci, elle regroupe plus de deux mille huit cents étudiants dans le monde entier, avec une participation d’un peu moins de six cent universités réparties dans tous les continents. Les étudiants avaient le choix de participer soit individuellement, soit en groupe.

Deux épreuves ont été déjà effectuées en ligne : la première, le week-end du 8 octobre, et la deuxième, le samedi 15 octobre. Les deux épreuves ont duré 2 heures chacune.

Les prodiges des équipes KAJY & KETRIKA lors des deux épreuves préliminaires

Deux équipes de l’INSCAE se sont démarquées durant ces deux dernières épreuves : encore une fois l’équipe « KAJY », et désormais accompagnée de l’équipe « KETRIKA » qui est constituée de Henintsoa Rasoanirina et Fayssane Tongaravo. A l’issue du premier round, ces deux équipes ont respectivement obtenu 1 265 points et 600 points, ce qui les ont respectivement placés au 1er et au 7ème rang mondial des épreuves par équipe.

A savoir que ces scores sont évalués sur 1000. Le score inédit de la première équipe s’explique par le fait que ce genre de compétition laisse place aux bonus sur le temps d’accomplissement des cas. En effet, en ayant au moins 90% de réponses justes, les participants bénéficient de 10 points de bonus par minute lorsqu’ils arrivent à finir les cas avant les deux heures prévues.

Ensuite, à la fin de la deuxième épreuve, l’équipe KAJY cumule un score de 2 065 points alors que l’équipe KETRIKA un score de 1 095 points. Ce score permet – du côté de l’équipe KAJY – de placer l’INSCAE en tant que première (1ère) université mondiale dans la compétition, Madagascar en tant que premier pays, et l’Afrique en tant que continent en tête de peloton. De l’autre côté, le score cumulé de l’équipe KETRIKA l’a permis d’être 12ème mondial dans les épreuves par équipe.

L’équipe Kajy classeé 2ème en ARIZONA lors du face à face final

Cette première place dans le classement par équipe propulse l’équipe KAJY aux Etats-Unis, plus précisément en Arizona. En effet, une poignée d’étudiants est spécialement invitée par les organisateurs pour effectuer les épreuves finales le 3 décembre. Ces étudiants sont composés des: top 30 des participants individuels, top 5 des participants en équipe, et top 5 des universités ayant le plus de participants inscrits. Comme l’équipe KAJY est au top 1 des participants en équipe, elle a fait partie de l’équipe qui va défendre l’honneur de l’INSCAE, de Madagascar, ainsi que de l’Afrique au début le 3 décembre. Cet événement a été diffusé en direct partout dans le monde à travers la chaîne internationale ESPNU et également sur YouTube.

Comme résultat final, l’équipe composée des trois jeunes Malagasy est placée en deuxième position au rang mondial.

L’équipe a affronté d’autres étudiants classés top 10 pour un prix global de $ 30 000. Ce prix sera distribué au top 5 des participants individuels et au top 3 des participants en équipe. Les participants auront également l’occasion d’échanger avec les organisateurs et aux sponsors tels que le géant Microsoft, ou le cabinet Ernst & Young (EY) du Big Four ou encore le cabinet BDO, et tant d’autres.

Un monument du 40ème anniversaire de l’INSCAE

L’Institut National des Sciences Comptables et de l’Administration d’Entreprises (INSCAE) va fêter son 40ème anniversaire l’année 2023. Ce grand succès de l’Institut à l’international constitue déjà un monument pour l’ouverture de ce 40ème anniversaire. L’une des valeurs de l’INSCAE,

« Excellence » trouve tout son sens dans ce genre de résultat, car non seulement l’Institut excelle au niveau national, mais surtout au niveau international, et cela face aux grandes universités européennes et américaines.

