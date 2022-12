BASKETBALL – Camp des jeunes – La direction technique anime les bases

L’équipe de la direction technique se soucie du développement dans les bases. Suite à l’invitation d’un nouveau club de la capitale, Dunamis Basketball, qui vient de voir le jour il y a quelques mois, l’équipe du directeur technique national Angelot Razafiarivony, assistée par trois autres entraîneurs nationaux, ont animé ce samedi et dimanche un camp d’entraînement à Ivato. «Pour commencer, nous avons choisi les tout petits, dans les catégories des U12 et U14 garçons et filles. Ce sera au tour des U16 et U18 ultérieurement» explique le premier responsable technique de la discipline. «Étant encore des enfants, nous les invitons d’abord à devenir passionnés de la discipline puis à la pratiquer plus tard. La formation s’effectue en quatre ateliers, les faire jouer, les initier par la suite aux fondamentaux du basketball, à savoir la passe, le dribble et le tir» détaille le DTN Angelot sur le contenu de la formation, pour les enfants en présence de leurs encadreurs techniques. Le club Dunamis, un mot latin qui signifie pouvoir, force et talent, compte actuellement trois cent cinquante joueurs membres de 6 ans aux seniors. Quinze techniciens assurent leur encadrement. «Notre objectif principal est d’éduquer les jeunes, en plus de la pratique sportive… Côté performance sportive, nous formons autant que possible les joueurs ainsi que les techniciens dans le but de participer à toutes les compétitions officielles et viser plus tard le sommet en termes de résultat», ambitionne Aina Rafeno, présidente du club.