L’Ankoay garçons de basket-ball 3X3 s’empare du titre continental tandis que les filles sont vice-championnes d’Afrique, s’inclinant devant les Pharaonnes d’Égypte.

Le basket-ball 3X3 est une discipline qui réussit aux Malgaches. Dimanche, très tard dans la soirée, lors de la grande finale du championnat d’Afrique de basketball 3X3, appelé aussi FIBA Africa Cup 2022, qui s’est joué les 3 et 4 décembre au Caire en Égypte, l’Ankoay garçons de basket-ball 3X3 a battu l’Égypte sur le score de 20-17 et est devenu champion d’Afrique pour la première fois. Ce titre continental lui ouvre la voie pour disputer la coupe du monde en Australie l’année prochaine, fin mai début juin 2023.

La finale de dimanche a été une démonstration du savoir-faire de l’équipe nationale malgache et une belle revanche sur la défaite contre les Égyptiens lors des matches de poule de samedi. Les protégés de Jean de Dieu Randrianarivelo, coach de l’équipe nationale 3X3 ont dominé sur tous les compartiments du jeu. Malgré l’avan­tage de gabarit des Égyptiens, la complicité entre les trois joueurs de COSPN, Livio, Elly et Arnol, combinée avec l’adresse de Fiary, a eu raison d’adversaires égyptiens trop confiants, oubliant que Madagascar n’est pas un novice du basketball 3×3.

Les quatre joueurs malgaches ont de nouveau porté haut le nom du basket-ball malgache, après avoir soulevé la médaille d’or de la discipline lors des Jeux africains au Maroc en 2019. La bande à Livio Ratianarivoest bien entrée dans leurs matches.

Une fierté

Ayant bien retenu les leçons des matches de poule, les joueurs malgaches ont assuré. Gagner le titre de champions d’Afrique est une fierté pour toute l’équipe car c’est le nom de Madagascar qui a rayonné en Afrique.

Trois joueurs sont issus du COSPN. Les efforts et l’encadrement au sein du club ont apporté leurs fruits. Grâce à celà, Madagascar disputera sa première coupe du monde de basket-ball 3×3 l’année prochaine.

Chez les dames, l’Ankoay fille s’est inclinée sur le score de 11-21 devant les pharaonnes d’Égypte emmenées par la meilleure marqueuse du championnat, Soraya, reconnaissable avec sa voile sur le terrain. Pour Prisca Razanani­rina, coach de l’équipe nationale Ankoay dame, « les filles se sont bien battues jusqu’au bout. Remporter une médaille d’argent n’est pas si mal et je tiens à féliciter mes joueuses qui ont montré de belles phases de jeu durant la compétition. Il faut admettre que les Égyptiennes étaient trop fortes ». Quant à Jean Claude Rakotomalala, président de MB2ALL d’où sont issues trois joueuses de l’équipe nationale, il a expliqué que « cette victoire montre l’efficacité du système adopté par MB2ALL, c’est-à-dire, former les joueurs/joueuses dès leur plus jeune âge. J’invite les autres clubs à en faire autant. Je tiens à féliciter les filles vice-championnes d’Afrique et un coup de chapeau à la FMBB qui a su trier et sélectionner les meilleures joueuses ». L’équipe nationale Ankoay féminine aura droit au tournoi qualificatif à la coupe du monde qui se jouera en Israël quel­ques semaines avant le début de la coupe du monde en Australie en 2023.