BANQUE MONDIALE – Victoria Kwakwa félicite le gouvernement

Sitôt arrivée , la vice-présidente de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe, Victoria Kwakwa a entamé la visite des autorités. Hier, elle a rencontré le gouvernement à Mahazoarivo.

Une rencontre entre partenaires dans la convivialité plutôt qu’une séance de travail formelle. C’est en résumé l’ambiance qui a régné hier au palais du premier ministre à Mahazoarivo où la vice-présidente de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe, Victoria Kwakwa a rencontré les membres du gouvernement conduits par le premier ministre Christian Ntsay.

Et pour cause, elle est venue en connaissance des réalités à Madagascar bien qu’elle n’occulte son poste que depuis cinq mois. Après un survol de la situation par le premier ministre, qu’elle connaissait déjà, Victoria Kwakwa a chaleureusement le travail du gouvernement en général. Elle a souligné les diverses réformes entamées au niveau de l’éducation, du secteur foncier entre auteurs.

Elle a promis de faire du mieux qu’elle peut pour soutenir les efforts déployés. Victoria Kwakwa n’a pas tari d’éloges au ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation avec mention particulière pour le ministre Edgard Razafindra­vahy pour la maîtrise des prix.

Stable

Elle a souligné que l’inflation atteint 40 % au Ghana alors qu’ici tout reste stable. Dans cet ordre d’idée Victoria Kwakwa a annoncé qu’elle verrait les moyens pour aider le projet One district One factory ( ODOF). Un projet qui vise à créer de petites industries de transformation dans les districts afin de produire sur place ce dont la population a besoin pour limiter les importations qui grèvent le budget de l’État, tout en créant de l’emploi pour les jeunes.

Victoria Kwakwa a également promis de soutenir le Plan émergence Mada­gascar.

Dans l’après-midi, la vice-présidente de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe a visité quelques projets financés par l’institution de Brigthon Woods dans la capitale à l’instar du renforcement des digues à Anosipatrana pour protéger la ville de l’inondation.

La visite de Victoria Kwakwa continue jusqu’au 7 décembre. Une rencontre avec le président de la République figure dans son agenda.