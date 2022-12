ANTSIRANANA – Les valeurs humaines, un héritage à perpétuer

L’amour d’autrui, des valeurs, des partages, de la solidarité, de la tolérance, et de la compassion sont au cœur de la conférence du président fondateur de «Cœur et Conscience». C’est en ces termes que l’événement caritatif annuel ce déroule au gymnase couvert d’Antsiranana.

Samedi dernier dans l’après-midi durant plus de deux tours d’horloge, une ambiance particulière a été vécue par les jeunes réunis dans la grande salle de l’Hôtel de la Poste , sise au 6e étage, lors de la conférence sur les valeurs humaines universelles, menée par Amédée Louis-Fernand, président fondateur de l’Organisme non gouvernemental Cœur et Conscience. Ce dernier est de passage dans la capitale du Nord pour assister un grand événement caritatif annuel appelé « Solidarité avec Cœur et Conscience » qui se déroule du 20 novembre au 20 décembre de chaque année. Cette fois, Ce grand rendez-vous a réuni, dans le gymnase couvert d’Antsiranana, les enfants parrainés et plus de trois mille personnes bénéficiaires de l’aide de Cœur et Conscience. L’opération Solidarité organisée par l’ONG a pour objectif de promouvoir ses actions auprès du grand public, et de gagner de l’aide dans les activités qu’elle mène en faveur des enfants les plus défavorisés à Madagascar. Ces actions sont le parrainage, la scolarisation, la protection de l’enfance, la lutte contre la malnutrition, etc…

C’était dans le cadre de cet évènement que le président fondateur a souhaité au programme, former particulièrement les jeunes aux valeurs humaines universelles.

Comme introduction, le conférencier a mis un accent particulier sur la valeur de l’amour. Un sujet intéressant pour les participants composés des soixante-dix jeunes, principales cibles de l’organisation. Certains d’entre eux ont été un peu déçus car ils s’attendaient à autre chose. Eux, ce sont tous des enfants parrainés par l’association Cœur et Conscience , et sont actuellement devenus jeunes bacheliers et universitaires. Ils sont regroupés au sein d’une nouvelle association dénommée « Génération Cœur et Conscience », ayant comme membres des jeunes parrainés et non parrainés par l’Ong, lesquels présentent un objectif commun de propager les valeurs humaines universelles.

Ainsi, la conférence a eu pour objectif de préparer et former ces jeunes en tant que relève de l’association dans la vision de rendre le monde meilleur. A l’issue de cette occasion, les jeunes, attentifs et engagés, ont appris que l’amour ne s’exprime pas seulement avec son amant(e) ou camarade, mais c’est donner le meilleur de soi-même aux autres, sans conditions, sans attendre en retour.

Lors de son exposé, Amédée Louis-Fernand a axé le débat sur les valeurs humaines universelles proprement dites. Des valeurs importantes qui permettent de se connecter aux autres. Elles sont le fondement de toute relation sociale ; qui aident aussi les gens à comprendre ce que les autres attendent d’eux et réciproquement. Elles sont la base de toute communication efficace. Sans les valeurs humaines, il serait impossible de construire des relations solides et durables avec les autres.

Un long parcours

Puis, après une série de questions posées par les jeunes, il a expliqué que ces valeurs humaines influencent leur manière d’agir dans le monde, tout en déterminant les réactions face aux différents événements de la vie. Enfin, il a conclu que ces richesses humaines peuvent être un puissant moteur de changement social, pour rendre le monde meilleur pour tous.

Malheureusement, les valeurs humaines sont souvent bafouées et mises à mal par les individus. C’est pourquoi il est important de les préserver et de les transmettre aux générations futures. En effet, c’est grâce à elles que la société peut évoluer et se développer dans le respect et la tolérance.

« L’amour en action ! L’amour s’exprime certes, en pensées et en paroles, mais surtout, en actes. Il se manifeste par des actions de partage, de soutien et de solidarité. Souhaiter le meilleur pour l’autre c’est bien, mais y contribuer concrètement, c’est beaucoup mieux. C’est ce que nous faisons toutes ces années à travers les actions menées par notre ONG, pendant dix sept ans d’intervention» a souligné le président fondateur, tout en invitant tout le monde à faire grandir l’amour en soi et autour de soi.

Historiquement, si l’aventure d’Amédée a commencé en 1999 lors de son voyage à Madagascar, celle de l’association a été officialisée en janvier 2006, puis l’antenne opérationnelle dans le Nord s’est installée en juillet de la même année. Rapidement, un réseau de bénévoles, de parrains et marraines se constitue et les premières actions sont mises en place avec l’aide de partenaires locaux. En 2007, une antenne est créée à la Réunion à l’initiative d’un chef d’entreprise. L’association parraine des centaines d’enfants et le réseau s’élargit.