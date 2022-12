ANTSIRANANA – Cohésion au sein du Conseil municipal

Le Conseil municipal de la commune urbaine d’Antsiranana a clos sa deuxième session ordinaire vendredi dernier dans la salle de réunions de l’Hôtel de Ville. La cérémonie de clôture des travaux présidés par le secrétaire général et le président du conseil municipal s’est déroulée en présence des autorités régionales et des conseillers municipaux. Peu avant le discours de clôture de la dite session, le président du conseil Jean Christian Ravelomiango a procédé à la lecture du procès-verbal qui a sanctionné les dix jours d’intenses travaux. Il a souligné que cette session a sans conteste été couronnée de succès car chacun des Conseillers qui s’est adonné à la tâche respective.

Ce, malgré la différence de couleurs politiques au sein du conseil. Lors de cette session ordinaire, 60% de l’ordre du jour ont été adoptés mais 40% sont rejetés en session extraordinaire, car certains doivent être examinés soigneusement et techniquement. Il y a une partie qui nécessite une descente sur les lieux, comme le déclassement de la route. Par conséquent, le budget programme primitif 2023 a été adopté par huit conseillers sur douze. Trois autres ont voté non et une personne n’en avait aucune idée. Il s’élève à 5 855 294 409, 67 ariary dont 4 726 912 008,06 ariary de fonctionnement , soit 80,72% et 1 128 362 401,61 ariary d’investissement, soit 19,28%. Ont été votées aussi, la création d’une nouvelle taxe de déclassement partiel des anciennes canalisations dans le périmètre urbain d’Antsiranana et l’autorisation de la signature d’une convention dans le cadre d’une coopération décentralisée dans le domaine de l’eau avec Nîmes Métropole. Dans la rubrique divers, l’autorisation de signature d’une convention de partenariat entre le collectif des organisations de personnes handicapées et la mairie, la suppression des droits de stationnement des vélos et motos situés dans le périmètre urbain de la ville ont été discutées… Concernant la hausse du budget de fonctionnement, le président du conseil a expliqué qu’il est conforme à la pratique de 15 % selon les règlements en vigueur. Il a tenu à préciser que tout est dû à l’augmentation du nombre des matériels roulants utilisés par la commune, tels que les voitures de ramassage des ordures …

En outre, il a rappelé que la mairie est réglo concernant le paiement des salaires des personnels depuis 2015. S’il y a eu quinze points qui ont été discutés durant les dix jours, six d’entre eux ont été approuvés par les conseillers à l’unanimité. À égalité, certains ont été contraints de se retrouver avec le droit de veto du président. Citons la création d’un nouveau certificat de conformité fiscale. Notons que l’un des projets déjà délibéré par le Conseil municipal est la réhabilitation du marché de Bazarikely. Après les fêtes de fin d’année, les travaux débuteront , les marchands sont prêts au transfert et la société SOGEA SATOM est déjà en train de préparer les lieux. «Nous, conseillers, nous ne sommes pas un obstacle pour le développement de la ville , les intérêts du peuple priment, malgré notre divergence au sein du conseil» a souligné le président. Tout en ajoutant que la commune urbaine d’Antsiranana a montré sa cohésion, contrairement aux autres communes. Aucune entité ne prétend être la majorité en son sein. À noter que la commune urbaine d’Antsiranana a remporté la première place du concours organisé par du Bureau indépendant anti-corruption, Bianco, au niveau des collectivités territoriales décentralisées. En tout cas, ce budget passera par un contrôle de légalité au niveau de la préfecture et on verra les résultats.