AGRICULTURE – Le haricot noir à vulgariser à grande échelle

La légumineuse n’est plus très en vogue. Bien qu’une quantité importante de 25 tonnes ait été envoyée Outremer en 2021 entre autres, le haricot noir a quelque peu disparu de la circulation. Un taux élevé de pesticides découvert dans les légumineuses de 25 t a entravé le chemin du haricot noir, qui était pourtant très apprécié à l’étranger. Le champ-école d’Andina, à Ambositra, dans la région Amoron’i Mania, veut renverser la tendance et cultive du haricot noir biologique afin de participer à la relance de la production locale de haricot noir. « Nous avons effectué des recherches sur la manière de rendre la légumineuse plus nutritive et plus légère. Le haricot noir peut être séché ou consommé dès sa récolte à l’état « vert ». Ce que nous avons produit ici contient des éléments plus nutritifs et gagne en goût. Il est même classé parmi les aliments- remèdes contre les problèmes de reins ou de diabète » explique Henri Randrianasolonjanahary, principal responsable du champ-école d’Andina. La légumineuse est en essai. Un gobelet de semences a donné 50 kg de haricot noir et l’engrais utilisé est uniquement du compost « 7jours », une technique développée au champ-école. Le haricot noir est expliqué comme étant plus facile à la cuisson et permettant une meilleure digestion. C’est un antioxydant, une excellente source de fibres alimentaires et de protéines. Il est très présent dans la cuisine sud-américaine.