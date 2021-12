Rocade d’Iarivo – Des infrastructures communautaires pour douze fokontany

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet rocade, les promoteurs ont prévu la construction d’ouvrages communautaires type lavoirs, bornes fontaines et toilettes publiques pour les douze fokontany concernés par le projet

Hajo Andrianainarivelo, ministre de l’Aménagement du Territoire et des services fonciers accompagné de la délégation de l’Union européenne et de l’Agence française de développement représenté respectivement parMichel Laloge, Chef de Coopération de la Délégation de l’UE à Madagascar et Frédéric Minaret, Chargé de Mission Infrastructures ont effectué une descente au niveau des fokontany d’Analamahi tsy, de Nanisana, et de Mahazo pour effectuer une remise officielle de ces infrastructures à la population. La mise en place de ces infrastructures sur financement de l’Agence Française de Développement, l’Union Européenne, le Gouvernement malagasy, la Banque Européenne d’Investissement vise à améliorer durablement la situation sanitaire de la population locale. Au total, 19 bornes fontaines, 6 lavoirs et 2 blocs sanitaires ont été déployés dans le cadre du projet.

« Le bien-être des communautés dépend de ces petites infrastructures qui garantissent la disponibilité des services de base, constituant ainsi un maillon essentiel de la survie de la communauté » a déclaré Michel Laloge, Chef de Coopération de la Délégation de l’UE à Madagascar»

Les fokontany bénéficiaires se réjouissent de ces infrastructures qui vont contribuer à améliorer de manière significative leurs conditions de vie et de santé et faciliteront davantage leur quotidien. La mise en service de ces dispositifs vise également à répondre aux besoins de la population en cette période d’état d’urgence sanitaire afin qu’elle puisse avoir accès à l’eau pour satisfaire les besoins courants.

Lors de sa prise de parole le ministre de tutelle a exhorté la population et particulièrement les chefs de fokontany concernés à mettre en œuvre toutes les actions visant à protéger ces infrastructures et en faire bon usage. Le ministre a également profité de l’occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité de la préservation de ces biens communs, des actes de vandalismes étant constatés sur la Rocade. « C’est un patrimoine que nous devons protéger. Ces constructions publiques nous appartiennent, à nous tous et à nos enfants, les détruire ne nous permettra pas d’avoir des infrastructures durables» a-t-il déclaré.