Mot de l’Ambassadeur de Chine GUO Xiaomei

Promouvoir la construction d’une Communauté d’avenir partagé sino-africaine dans la nouvelle ère au lendemain de la clôture de la 8e Conférence ministérielle du FCSA.

La 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), ayant pour thème « Approfondir le partenariat de coopération entre la Chine et l’Afrique, promouvoir le développement durable et bâtir une communauté d’avenir partagé sino-africaine dans la nouvelle ère », s’est tenue les 29 et 30 novembre 2021 à Dakar, au Sénégal. Les Ministres chinois des Affaires étrangères et du Commerce ainsi que leurs homologues ou représentants de 53 pays africains y ont assisté. C’est un autre événement de la famille d’amitié sino-africaine après le Sommet de Beijing du FCSA en 2018. S.E.M. le Président chinois Xi Jinping a participé par liaison vidéo à la cérémonie d’ouverture et y a prononcé un discours thématique.

Madagascar est un membre actif au FCSA, en tant qu’Ambassadeur de Chine à Madagascar, j’ai le plaisir et l’obligation de communiquer aux amis malagasy des informations sur cette conférence. J’aimerais présenter quelques mots clés:

Esprit d’amitié et de coopération sino-africain. Qu’est-ce qui fait le succès des relations sino-africaines et la profondeur de leur amitié? Le Président Xi Jinping a donné sa réponse dans son discours, « La clé se trouve dans l’esprit d’amitié et de coopération que la Chine et l’Afrique ont forgé et consolidé. Cet esprit, marqué par l’amitié sincère et l’égalité, le bénéfice mutuel et le développement commun, l’équité et la justice, ainsi que les progrès en phase avec notre époque et l’ouverture et l’inclusion, est une illustration honnête de la solidarité à toute épreuve de la Chine et de l’Afrique pendant des décennies. C’est aussi de cet esprit que jaillit la force pour ouvrir de plus belles perspectives aux relations d’amitié sino-africaines. »

Communauté d’avenir partagé sino-africaine. Sur ce point de départ historique dans la construction d’une Communauté d’avenir partagé sino-africaine dans la nouvelle ère, le Président Xi Jinping a avancé les quatre propositions, soit poursuivre la lutte solidaire contre la COVID-19, approfondir la coopération pragmatique, promouvoir le développement vert et défendre l’équité et la justice.

Quatre documents finals. Ce Forum a adopté quatre documents, soit la Déclaration de Dakar, le Plan d’action de Dakar (2022-2024), la Vision 2035 de la Coopération Chine-Afrique et la Déclaration sino-africaine sur la coopération contre le changement climatique pour orienter le développement des relations sino-africaines au cours des trois prochaines années et pour une période plus longue. Cette conférence a adopté le plus grand nombre de documents parmi toutes les sessions. Ces documents ont confirmé la ferme volonté de la Chine et de l’Afrique de travailler ensemble pour surmonter les difficultés et rechercher un développement commun, et montré l’énorme potentiel et les perspectives prometteuses de la coopération sino-africaine.

Neuf programmes. le Président Xi Jinping a annoncé dans son discours que dans le cadre du premier plan triennal de la Vision 2035 de la Coopération Chine-Afrique, la Chine travaillera en étroite coopération avec les pays africains pour mettre en œuvre les neuf programmes, soit les programmes pour la santé, pour la réduction de la pauvreté et l’agriculture, pour la promotion du commerce, pour la promotion de l’investissement, pour l’innovation numérique, pour le développement vert, pour le renforcement des capacités, pour les échanges humains et culturels, pour la paix et la sécurité.

Coopération dans la nouvelle ère. À la veille du Forum, le gouvernement chinois a publié un livre blanc sur la coopération sino-africaine dans la nouvelle ère. Il s’agit du premier livre blanc publié par la partie chinoise à présenter de manière exhaustive la coopération sino-africaine et qui résume de manière complète et systémique la nouvelle philosophie, les nouvelles pratiques et les nouveaux résultats de la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie en Afrique. Il explique le concept de la politique chinoise à l’égard de l’Afrique avancé par le Président Xi Jinping, à savoir la sincérité, les résultats effectifs, l’amitié et la bonne foi, la recherche du plus grand bien et des intérêts partagé. Avec de nombreux faits et données, le livre a interprété la structure tous azimuts de la coopération sino-africaine et le parcours glorieux de soutien mutuel et d’entraide que traversent les peuples chinois et africains dans la nouvelle ère.

Je voudrais réitérer que, d’après ce que le Conseiller d’État et Ministre des Affaires étrangères Wang Yi a dit, l’Afrique est une scène de coopération internationale, et non une arène de compétition entre grandes puissances. En tant que meilleure amie de l’Afrique, la Chine appelle tous les pays à renforcer la coopération avec l’Afrique, à soutenir le développement de l’Afrique, en respectant la souveraineté de l’Afrique et en écoutant la voix africaine, pour faire plus de choses favorables et pragmatiques au bien-être du peuple africain.

Dans ses relations avec l’Afrique, la Chine poursuit toujours la pratique des « quatre attachements » et « cinq non », à savoir : rester attachée aux principes de la sincérité, de l’amitié et de l’égalité, aux principes des intérêts communs et de la primauté de l’amitié, aux principes du pragmatisme, de l’efficacité et du développement pour le peuple, et aux principes de l’ouverture et de l’inclusivité, ne pas s’ingérer dans la recherche par les pays africains d’une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales, ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures africaines, ne pas imposer notre volonté à l’Afrique, ne pas assortir nos aides à l’Afrique de condition politique quelconque, et ne pas chercher des intérêts politiques égoïstes dans notre coopération en matière d’investissement et de financement avec l’Afrique.

Je suis convaincue que la 8e Conférence ministérielle du FCSA donnera une nouvelle impulsion à la coopération amicale sino-malagasy. La Chine est prête à travailler de concert avec Madagascar pour que les fruits de la coopération sino-malagasy puissent mieux profiter aux peuples des deux pays!

Neuf programmes de la Coopération Chine-Afrique

1.Programme pour la santé. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif fixé par l’Union Africaine de vacciner 60% de la population africaine contre la COVID-19 d’ici 2022, il a annoncé que la Chine fournira à l’Afrique un milliard de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous forme de don et 400 millions sous d’autres formes comme la production conjointe entre des entreprises chinoises et les pays africains concernés. En plus, la Chine réalisera dix projets de santé pour les pays africains et enverra en Afrique 1 500 professionnels médicaux et experts de santé publique.

2.Programme pour la réduction de la pauvreté et l’agriculture. La Chine réalisera pour l’Afrique dix projets de réduction de la pauvreté et d’agriculture, enverra 500 agronomes en Afrique, mettra en place en Chine des centres conjoints sino-africains d’échanges, de démonstration et de formation sur les technologies agricoles modernes, encouragera les institutions et les entreprises chinoises à construire en Afrique des villages de démonstration pour la coopération sino-africaine en matière de développement agricole et de réduction de la pauvreté, et soutiendra le lancement de l’initiative «Cent entreprises dans mille villages» par l’Alliance des entreprises chinoises en Afrique pour les responsabilités sociales.

3.Programme pour la promotion du commerce. La Chine ouvrira des «corridors verts» pour les exportations vers la Chine de produits agricoles africains, accélérera la procédure d’inspection et de quarantaine et élargira davantage les catégories de produits bénéficiant de l’exemption de droits de douane en faveur des pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec elle pour porter le volume total des importations chinoises en provenance de l’Afrique à 300 milliards de dollars américains dans les trois ans à venir. La Chine accordera une ligne de financement du commerce extérieur de 10 milliards de dollars américains à l’Afrique pour soutenir ses exportations et mettra en place en Chine une zone pilote Chine-Afrique pour la coopération économique et commerciale approfondie et un parc industriel de coopération sino-africaine dans le cadre de l’Initiative «la Ceinture et la Route». La Chine réalisera pour l’Afrique dix projets dans le domaine de l’interconneXion des infrastructures. Elle créera avec le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) un groupe d’experts pour la coopération économique sino-africaine et continuera de soutenir le développement de la ZLECAf.

4.Programme pour la promotion de l’investissement. Dans les trois ans à venir, la Chine encouragera ses entreprises à investir au moins 10 milliards de dollars américains en Afrique et mettra en place une plateforme Chine-Afrique pour la promotion des investissements privés. Elle réalisera pour l’Afrique dix projets d’industrialisation et de promotion de l’emploi, accordera aux institutions financières africaines une ligne de crédit de 10 milliards de dollars américains, soutiendra en priorité le développement des PME africaines et établira un centre Chine-Afrique de services transfrontaliers en RMB. La Chine annulera les dettes non remboursées liées aux prêts intergouvernementaux sans intérêt arrivant à échéance fin 2021 des pays les moins avancés de l’Afrique. La Chine est prête à réallouer aux pays africains 10 milliards de dollars américains de sa nouvelle allocation des DTS émis par le FMI.

5.Programme pour l’innovation numérique. La Chine réalisera pour l’Afrique dix projets dans le domaine de l’économie numérique, mettra en place des centres de coopération sino-africains sur l’application de la télédétection par satellite et soutiendra le développement de laboratoires conjoints, d’instituts de recherche en partenariat et de bases de coopération en matière d’innovation scientifique et technologique. La Chine élargira la coopération avec les pays africains sur l’e-commerce «Route de la Soie», organisera des festivals de vente en ligne de produits africains de qualité et des activités de promotion de l’e-commerce touristique, et mettra en œuvre un projet pour favoriser l’accès de cent boutiques et de mille produits africains aux plateformes d’e-commerce.

6.Programme pour le développement vert. La Chine réalisera pour l’Afrique dix projets de développement vert, de protection environnementale et de lutte contre le changement climatique, soutiendra le développement de la Grande Muraille Verte et construira en Afrique des zones de démonstration de développement bas carbone et d’adaptation au changement climatique.

7.Programme pour le renforcement des capacités. La Chine accordera de l’assistance à l’Afrique pour construire ou rénover dix écoles et invitera 10 000 professionnels africains de haut niveau à des séminaires ou forums. Elle mettra en œuvre «Avenir de l’Afrique – plan de coopération Chine-Afrique sur la formation professionnelle et lancera le projet «Train direct à l’emploi» pour les étudiants africains en Chine. La Chine continuera de mettre sur pied des Ateliers Luban en coopération avec les pays africains et encouragera les entreprises chinoises en Afrique à offrir au moins 800 000 postes d’emploi aux habitants locaux.

8.Programme pour les échanges humains et culturels. La Chine est prête à soutenir l’inscription de tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle sur la liste des destinations agréées pour les touristes chinois voyageant en groupe. Elle organisera des festivals du cinéma africain en Chine et des festivals du cinéma chinois en Afrique, et tiendra un forum Chine-Afrique sur les services des jeunes et un forum Chine-Afrique sur les femmes.

9.Programme pour la paix et la sécurité. La Chine réalisera pour l’Afrique dix projets dans les domaines de la paix et de la sécurité, continuera de mettre en œuvre les aides militaires à l’Union Africaine, soutiendra les pays africains dans leurs efforts visant à préserver la sécurité régionale et à lutter contre le terrorisme par eux-mêmes, mènera des exercices conjoints et des formations sur place entre les forces de maintien de la paix chinoises et africaines, et développera la coopération en matière de contrôle d’armes légères et de petit calibre.