Miss University Africa 2021 – Nancy fin prête

Soutenons, Nancy Randrianasolo, notre belle ambassadrice au concours Miss University Africa 2021 à Abuja, Nigéria

Âgée de 23 ans et du haut de ses 1m68, la belle Nancy Randrianasolo, Miss Univer­sité Madagascar, portera les couleurs de Madagascar au concours de Miss University Africa 2021 qui se déroulera à Abuja, au Nigéria, ce 18 décembre 2021.

Bien connue en tant que mannequin dans le milieu des top models malgaches cette charmante jeune femme est non seulement jolie, elle a également une tête bien faite. Étudiante à l’université d’Antananarivo, elle a un diplôme de licence en gestion et a déjà commencé à créer sa propre entreprise d’accessoires de mode en artisanat de haut de gamme. Cf. Facebook Miss University Africa Madagascar.

«C’est avec énormément de fierté et de joie que je vais représenter Madagascar et tous les Malgaches à ce concours de Miss Université Afrique. J’en ai rêvé depuis deux ans après mon élection de Miss Université Madagascar. Je me suis préparée à fond et sur tous les plans car ce concours n’est pas uniquement basé sur la beauté mais également sur les connaissances et la personnalité. Aujourd’hui malgré le stress lié aux nombreuses difficultés de départ, je suis prête et très honorée de représenter Madagascar, mon beau pays «, a déclaré la jeune femme.

Toutes les occasions de faire briller Madagascar au niveau international doivent être saisies. En effet, le public peut contribuer à l’élection de la candidate de son choix sur le lien Instagram de Miss University Africa, organisatrice de ce concours: https://www.instagram.com/ p/CW5E8vGjG53/?utm_medium =copy_link

Alors soutenons tous notre belle ambassadrice, Alefa Nancy, Alefa Mada­gascar !