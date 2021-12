Leadership et management – Les jeunes encouragés à intégrer le monde de l’entrepreneuriat

Trois cent jeunes vont pouvoir créer des emplois et diriger une équipe. Ils ont bénéficié de formations en leadership et en management de projet. Le but est de les encourager à intégrer le monde de l’entrepreneuriat. « Le programme de formation contribue à renforcer la capacité des jeunes, afin de devenir des personnes responsables. Les deux formations s’alignent parfaitement avec le Velirano du président de la République qui est de favoriser l’autonomisation des jeunes et promouvoir l’emploi décent », souligne la vice-ministre de la Jeunesse, Juliana Tahiana Ratovoson. C’était vendredi, lors de la remise des certificats, rehaussée par la présence du vice-ministre en charge de la Jeunesse et le directeur général de la Jeunesse, Noro Haingo Rakotoseheno.

Une telle initiative est une aubaine pour la jeunesse malgache qui représente une force vive de la Nation. Si la grande majorité des jeunes intègrent le monde de l’entrepreneuriat, nous arriverons à réduire le chômage, donc, à développer la Nation.

Les jeunes ayant participé à ces formations sont aptes à mieux diriger d’une manière professionnelle une équipe et d’acquérir des bases incontournables pour établir une stratégie de marché efficace et adaptée à la réalité contextuelle. Les managers, quant à eux, seront capables de mettre en œuvre les outils conceptuels et techniques pour une gestion optimale d’un projet.