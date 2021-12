Athlétisme – Dominique Raherison élu nouveau président

Ancien athlète de l’équi­pe nationale, le nouveau patron de l’athlétisme malgache connait bien la réalité de cette discipline pourvoyeuse de médailles pour Madagascar.

Wind of change ou le vent du changement. 8 contre 5 voix. C’est le verdict de l’Assemblée générale élective de la Fédération Mal­gache d’Athlétisme qui s’est tenue samedi à l’hôtel Panorama à Andrainarivo. Dominique Raherison, président du Club Radom est élu à la tête de la FMA et devient l’homme fort de cette discipline pour les quatre années à venir. 8 ligues régionales contre 5 ont voté pour lui et optent pour la voie du changement. Pour la nouvelle équipe dirigée par le président de la FMA fraichement élu Dominique Raherison, la tâche est colossale car Madagascar va abriter les Jeux des Îles de l’océan Indien en 2023. L’état de la piste d’Alarobia, censée être le temple de l’athlétisme est inqualifiable de piste digne de ce nom. Or à chaque JIOI, l’athlétisme est la discipline la plus pourvoyeuse de médailles pour la Grande Île. La piste d’Alarobia a besoin d’une rénovation complète et elle doit être terminée plusieurs mois avant les jeux pour que nos athlètes puissent s’y entraîner convenablement.

Pour son premier mot, le nouveau président a expliqué que « l’objectif à court terme est le développement de l’athlétisme. Pour ce faire, il nous faut des techniciens bien formés capables de transmettre les évolutions nécessaires. Nous allons travailler un peu plus avec les ligues régionales et des budgets conséquents leur seraient attribués ».