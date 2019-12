Golf – Championnats de Madagascar : Une voiture au fond du trou en un

Sept catégories seront concernées par le championnat national version 2019. Le Golf club de Foulpointe l’abrite pour la troisième fois.

Les golfeurs du pays se donnent rendez-vous au bord de la mer de la côté est juste avant les fêtes de Noël et de la fin d’année.

Après la précédente saison sans championnat dont les dates coïncidaient avec l’élection présidentielle, la fédération malgache de golf a annoncé hier à l’hôtel Tamboho à Ambodivona la tenue du Championnat de Madagascar 2019. Il s’étalera du 19 au 21 décembre au Foulpointe Golf club.

Sept catégories seront concernées à savoir les pro, la 1ere, la 2e et la 3e séries hommes et dames, les juniors, les seniors hommes de 60 à 74 ans, les seniors dames de 55 à 70 ans, les super seniors hommes de plus de 75 ans et dames de plus de 70 ans. Les golfeurs des clubs affiliés à la fédération entre au­tres le Golf club d’Antsirabe, le Foulpointe Golf club, Malaza club, Golf club du Rova, Galaxy Golf et Pearls International Golf Course de Nosy be seront donc attendus à ce sommet national.

Les pros entre en lice dès le 18 décembre ainsi que les caddies. Les autres catégories c’est-à-dire les amateurs joueront, pour leur part, le premier tour le 19, le deuxième tour le 20 et le troisième tour le 21 décembre.

Gros lots

Comme d’habitude, il y aura des concours de drive et de précision. Le plus long drive amateur se jouera sur le trou 17 et le concours du plus près du drapeau amateur sur le trou 8. « Une voiture est en jeu pour celui qui arrive à réaliser le trou en un » a annoncé le président de la fédération malgache de golf, Ranaivo Andrianasolo. Les titres du premier championnat à Foulpointe avaient été remportés par le couple Ratsimbazafy tandis que l’édi­tion 2017 a été ravie par Maveric Faber chez les messieurs et Ony Marchand chez les dames.

« Le champion et la cham­pionne de Madagascar amateurs sont ceux qui auront le meilleur total en brut sur les trois tours qu’ils soient de la 1ere ou 2e série ou aussi seniors », précise le directeur technique national, Johary Raveloarison. L’inscription a été ouverte depuis hier. Vingt quatre pros avaient disputé la dernière édition tandis qu’une soixantaine d’engagés avait été en lice pour les autres catégories.