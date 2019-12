Football – COSAFA Cup – Entame parfaite des Barea U20

Premier match et première victoire pour Mada­gascar, à la Cosafa Cup U20. Les jeunes Barea ont dominé le Lesotho, hier au Sunset Stadium de Lusaka (Zambie).

Ils se sont imposés sur le score sans appel de trois buts à zéro. La première étincelle est à mettre au crédit de Todisoa (24e, 1-0). À la réception d’une passe lobée en profondeur, il a magnifiquement dribblé le gardien et un défenseur adverses, avant de marquer dans le but vide.

Très actif sur le front, il a grandement contribué au succès des siens, ce qui lui a valu d’être élu « homme du match » après le coup de sifflet final. Les deux autres réalisations sont survenues en seconde période.

En l’espace de cinq minutes, Arnaud (72e, 2-0) et Raicardo (77e, 3-0) ont parachevé la victoire malgache. Pour le coach Ruffin Mena­kely, en particulier, il débute aussi sa carrière de sélectionneur de la meilleure des manières.

Reconverti en entraîneur depuis quelques années, l’ancien Scorpion dirige pour la première fois une sélection nationale, rappelons-le.

Dans l’autre affiche du groupe B, il n’y eu aucune surprise non plus. L’Afrique du Sud s’est facilement imposée devant l’île Maurice, cinq à zéro. Barea et Bafana Bafana prennent ainsi la tête de la poule, avec trois points chacun. Leur prochaine confrontation, pour le compte de la deuxième journée, pourrait d’ores et déjà s’avérer décisive, dans la course à la qualification pour les demi-finales.

Et ce, sachant que seul le premier de chaque groupe accèdera à la phase finale (ndlr : avec le meilleur deuxième des trois poules). Celle-ci est prévue pour dimanche après-midi, toujours au Sunset Stadium.