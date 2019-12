Concert classique – L’ensemble vocal ICanto chante la charité

À l’approche de Noël, c’est un concert musical qui illustre bonté, générosité et harmonie. L’ensemble vocal ICanto est à découvrir, demain soir au hall de la gare Soarano.

Rassembler autour d’une noble cause et au-delà de la musique un public de tous horizons, c’est le leitmotiv de l’ensemble vocal ICanto. S’affirmant comme étant plus qu’une chorale qui fédère près d’une vingtaine de talentueux chanteurs lyriques de la capitale, l’ensemble s’affirme, depuis 2012, par son engagement à travers ses diverses actions sociales.

Contribuer à l’épanouissement, ainsi qu’au respect de la dignité humaine et de l’environnement, ce sont là les valeurs que prône ICanto. Pour ce faire, il nous invite à jouir d’un concert classique exceptionnel dans le hall de la gare Soarano demain soir à partir de 19h. Sobrement intitulé « Caritas et Amor », autrement dit charité et amour, il illustrera grâce et émerveillement mélodieux tout en éveillant la générosité du public, dans le pur esprit de Noël.

Mené, entre autres, par Fitah Rasendrahasina, une figure déjà incontournable de la musique classique nationale, ICanto affiche une maîtrise impeccable de l’art lyrique, plus particulièrement du chant choral à travers ses sonorités et ses répertoires qui mettent un point d’honneur à émouvoir le grand public à chaque fois.

Altruiste

Autant les profanes que les mélomanes confirmés se plairont ainsi à profiter du concert de demain soir, avec, notamment, du Randall Z. Stroope, du Daniel Elder et du Moses Hogan au programme. Célébrant Noël avant l’heure, ICanto procèdera aussi, pour l’occasion, à une levée de fonds qui servira aux actions sociales que la chorale entreprend pour soutenir les enfants en difficulté de la capitale. D’autant plus que le concert se déroulera en partenariat avec l’International Federation for Choral Music, dans le cadre du projet « World Choral Day 2019 ». Un concert qui vous invite à un voyage en musique dans un monde féerique avec ICanto, alors que ses chanteurs lyriques vous berceront de leurs douces voix.

C’est dans le cadre des incontournables concerts classiques de midi, initiés par l’association Madagascar Mozarteum, que la chorale ICanto s’est surtout découvert au grand public, conquérant continuellement les plus grandes scènes de la Ville des Mille. Fort de l’engouement qu’il suscite auprès de tous les aficionados du chant lyrique donc, ICanto nous revient pour nous captiver à travers une prestation bienveillante et harmonieuse.