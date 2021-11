Projets à finaliser – De l’énergie hybride dans la Sava

La transition énergétique se met en place dans la Sava. Plusieurs projets se concrétisent.

L a transition énergétique n’est pas une vue de l’esprit. Elle se concrétise avec des projets fiables et viables. Dans le cadre de la dernière tournée présidentielle dans Sava, le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Andry Ramaroson, a visité les chantiers des centrales hybrides solaires et thermiques, à Vohémar, Antalaha et Sambava. Ces centrales sont développées, construites et seront prochainement opérées par Green Energy Solutions, GES, filiale des groupes Greenyellow et Axian. Le ministre de tutelle pu constater sur place l’état d’avancement des travaux.

Durant cette visite, il était accompagné par le CEO d’Axian Energy, Benjamin Memmi, le directeur général de GES, Christian Cachat, avec la présence du président du Conseil d’administration de la Jirama, Solo Andriamanampisoa et de son Directeur général adjoint en charge des opérations, Hery Tiana Rabarison. Andry Ramaroson a pu effectuer des visites détaillées de ces chantiers. La mise en service des centrales est prévue pour la fin de l’année 2021. La Jirama assurera la distribution de l’énergie produite et en fera bénéficier la totalité de chaque ville.

Impact positif et durable

À Madagascar, le taux d’accès à l’électricité est d’environ 15%, dont 5% en milieu rural. Afin de contribuer à la réalisation du Velirano n°2 du président de la République de Madagascar: « Hazavana ho an’ny rehetra », GES, dans le cadre de contrats d’achats à long terme avec la JIRAMA, s’engage à fournir une énergie plus propre tout en assurant la continuité du service public en matière d’électricité pour les villes qui lui sont confiées.

Ces trois centrales hybrides, fruit d’une collaboration entre la Jirama et la GES, sous tutelle du ministère de l’Énergie et des hydrocarbures, auront une puissance solaire de 4,7 MWc, à partir de décembre 2021 et intégreront des technologies de stockage d’énergie d’ici 1 an afin de permettre une augmentation des installations solaires. Les objectifs sont de réduire les coûts de production de la Jirama mais surtout d’effacer le délestage en fournissant une énergie fiable dans ces régions. Au-delà des villes de la Sava, le même projet se concrétise dans d’autres localités comme Moron­dava, où le projet, d’une capacité de 1.4 MWc, intègre une ligne de transport 20kV de 40km vers Mahabo, interconnectant les deux villes et permettant de donner accès à l’énergie aux populations se trouvant le long de cette nouvelle ligne électrique. GES a investi à hauteur de 16 millions de dollars dans ces quatre projets en 2021.