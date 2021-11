Infrastructures – Des aérodromes secondaires pour Sofia

Le transfert de gestion des aérodromes secondaires de la région Sofia à des partenaires privés par l’Adema s’est déroulé le 30 octobre dernier. L’aérodrome d’Antsohihy sera géré par l’association Fanoro. La piste de l’aérodrome d’Antsohihy est de 1500mx30m et peut accueillir un ATR-72 et un twin otter. Un allongement de la piste à 500m de plus assure la possibilité de l’atterrissage d’un Boeing 737.

Celui de Bealanana a été attribué à l’entreprise Bolida et l’aérodrome de Mandri­tsara est confié à l’hôpital Vaovao Mahafaly. Pour le cas de Bealanana, les travaux de terrassement de 1 110 m de piste et la construction d’un hangar et d’un terminal pour passagers seront menés avec l’appui de la région Sofia. Les nouveaux gestionnaires garantissent l’exploitation des aérodromes ainsi que la qualité de service offerte aux usagers.

Ils en assurent l’entretien des infrastructures et des équipements, la sécurisation foncière et la sûreté aéroportuaire. Ils doivent en outre développer divers projets. « L’Adema accompagnera les gestionnaires dans la réalisation de leurs missions en contribuant financièrement au fonctionnement et à la concrétisation des activités liées aux investissements prévus dans la convention », précise le ministère des Transports et de la météorologie.