Consommation – Critiques infondées sur l’huile de soja Hina

Un chercheur a remis en cause la consommabilité d’une huile alimentaire. Un contre-expertise affirme le contraire.

Disséquée. L’huile alimentaire de marque HINA produite à Madagascar, ainsi que d’autres marques d’huile de table commercialisées à Madagas­car, ont fait l’objet de critiques de la part d’un enseignant chercheur malgache. « J’ai procédé par analyse chromatographique et chimique des éléments actifs de certaines marques d’huile de table. Acidité, peroxydes, panisidine, nombre d’iod, savons, polyphenols. Le potentiel oxydatif qui définit la dégradation des acides gras qualifiant l’huile alimentaire a été aussi examiné » explique Rija Rakotozanakajy. Il met en évidence, photos à l’appui, l’huile de soja HINA.

« Je constate que cela ressemble à de l’huile recyclée mais non provenant de matières malgaches comme indiqué » poursuit le scientifique dans son explication sur les réseaux sociaux. Il est allé jusqu’à écrire que c’est du déchet d’huile et que la vente ne peut donc être autorisée. « L’huile ne peut être spécifiée produite dans le pays avec des éléments d’origine de la Grande île ». Pour étayer encore ses analyses, il souligne que si c’était de l’huile de soja pure, le taux d’acide gras acide linoléique (oméga 6) devrait être élevé. Le plomb ne devrai t pas dépasser le 0,1mg/kg de même que l’acide arsenic. « Le taux de cholestérol, brassicaterol, campesterol, stigmasterol, brta-sitosterol delta-5 avenasterol, delta-7 avenasterol, dans cette huile est aussi excessif », explique-t-il.

Normes

Le ministère de l’Industri­alisation, du commerce et de la consommation (MICC) a pris la chose au sérieux et a pris des dispositions. Dans son communiqué du 4 novembre dernier, le département fait savoir qu’il réagit aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux, expliquant que l’huile alimentaire ne serait pas consommable. « Des échantillons de l’huile ont été envoyés au laboratoire d’analyse LCP (Laboratoire de contrôle de pesticides). L’Agence de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires (ACSQDA), avec le LCP ont analysé le produit » fait-il savoir. « Il s’avère que les résultats des analyses obtenus soulignent que l’huile alimentaire est conforme aux normes demandées pour une huile de soja. L’ACSQDA certifie également la consommabilité de l’huile» ajoute le MICC. Madagascar importe de l’huile brute. L’usine de Toamasina procède au raffinage et au conditionnement de l’huile obtenue et en produit 300 tonnes par jour. « Les produits sont à base de palme, de tournesol et de soja, importés de Malaisie, du Brésil, d’Argentine et d’Indonésie » éclaire le site de l’usine HITA (Huilerie industrielle de Tamatave).

Celle-ci possède son propre laboratoire d’analyse depuis son installation en 2003. D’après une source, l’usine suit les textes en vigueur tels ceux relatifs aux garanties et protection des consommateurs ou les contrôles sanitaires des denrées alimentaires d’origine végétale. Elle insiste sur la nuance entre « déchet » et « huile brute». « La solution idéale à ces importations d’huile brute reste la culture de soja ou de palme » explique la source. Les consommateurs demandent toutefois à connaître les résultats de la contre-expertise effectuée sur les échantillons. « C’est une preuve qui permettrait de nous rassurer sur ce que contient véritablement ce produit pour justifier qu’il ne présente pas de danger pour la santé» réagit un consommateur.