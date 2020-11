Transport aérien – Un rappel à l’ordre de l’ACM

L’Aviation civile de Madagascar (ACM) précise que tous les vols de rapatriement vers Madagascar sont suspendus. Aucune autorisation d’embarquement vers Madagascar ne sera délivrée par l’ACM jusqu’à nouvel ordre. Les vols commerciaux vers la grande île restent suspendus. Sur les vols touristiques vers Nosy Be, l’ACM maintient à dire que seuls ceux qui ne sont pas en provenance des pays frappés par la seconde vague de Covid sont autorisés. La circulation géographique en dehors de la zone géographique de l’île au parfum, n’est pas autorisée aux touristes.

Toute correspondance par voie terrestre et par voie fluviale pour rejoindre les autres zones géographiques n’est pas non plus permise. La correspondance par voie aérienne n’a pas été précisée dans le communiqué. Les vols cargo sont indiqués autorisés mais le débarquement des équipages de ces vols cargos est interdit. Les évacuations sanitaires sont autorisées sous réserve de l’acceptation des pays de destination et de l’engagement des membres de l’équipage pour le respect des mesures sanitaires en vigueur à l’entrée sur le territoire.