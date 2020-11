Météo – Moins de pluie dans la partie Nord d’Androy

Les prévisions météorologiques indiquent que la pluviométrie va augmenter par rapport à la normale pour les régions Diana et Sofia à partir du mois de novembre jusqu’au mois de janvier 2021. Le cumul des précipitations pour les mois d’octobre et novembre sera suffisant par rapport à la valeur de la normale saisonnière dans les régions de l’Ouest, telles que Melaky, Boeny, Betsiboka, la partie Ouest des régions Sofia, Diana et la région Analamanga et les parties Est de Bongolava, Itasy et Vakinan­karatra. Ainsi que dans le Sud de la région Alaotra Mangoro et Atsinanana.

Dans les régions Sava, Analanjirofo, Melaky ou encore Menabe et la partie Nord d’Antsiranana et Atsimo Andrefana, la partie Ouest de la région Bongolava, Itasy et Vakinakaratra et Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe et la partie Nord de la région Androy, la pluie sera égale ou inférieure à la normale. Pour les autres régions, elles seront normales à inférieures à la normale saisonnière. Les perspectives indiquent que les températures seront normales à plus chaudes sur les régions Anosy, Ihorombe et Androy.