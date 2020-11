Concours d’éloquence – Natanaela Rajerison gagne le premier prix

Natanaela Mampiandry Rajerison remporte le premier prix du concours international d’éloquence organisé par l’université Senghor à Alexandrie, il s’agit d’une université internationale de la langue française au service du développement africain. Sous le thème: « Le rôle de la femme dans le développement africain », Natanaela Rajerison, une étudiante en droit de l’université d’Anta­nanarivo, a su séduire les membres du jury dans son intervention de près de cinq minutes. « C’est le premier concours international auquel j’ai participé et le jury m’a décerné le prix, c’est grandiose pour moi », indique-t-elle.

Elle a pu se qualifier en finale sur les cent-sept candidats participants issus de vingt pays différents. Faisant partie des huit finalistes, quatre femmes et quatre hommes, la représentante de Madagascar a détaillé en long et en large la place de la femme africaine dans la société et dans le développement. « J’ai rencontré des difficultés comme la gestion du temps. Le laps de temps qu’on nous a donné a été assez court. Je me suis trompée de jour pour la fin du délai alors j’ai dû réaliser une autre vidéo… », explique la lauréate.