Agro-alimentaire – Une centrale de production pour Gastro Pizza

La Gastro Pizza fondée par « chef Mbinina » va toujours de l’avant. Les plats sont fabriqués entièrement au sein d’un centre de production à Ankadimbahoaka.

Qualité et hygiène. Ce sont les maitres mots qui ont dicté la création de la centrale de production de la chaîne de restauration rapide La gastro Pizza, connue pour ses produits phares, les pizzas, les kebab et les glaces. « L’objectif est de pouvoir fabriquer nous-mêmes tout ce que nous proposons à la clientèle. Et surtout pour mettre notre clientèle en totale confiance dans la qualité de nos produits » explique Ambinintsoa Randrianaivo dit « chef Mbinina », fondateur de l’empire gastro Pizza à Madagascar.

La centrale de production inaugurée hier, qui a vu la présence de deux ministres, est installée sur trois étages. « La centrale apporte une meilleure qualité et garantit l’hygiène des produits. Elle dispose d’un laboratoire d’analyse microbiologique permettant un prélèvement sur la fabrication du jour avec des contrôles aléatoires » détaille Stéphane Passalia, directeur de la centrale de production. Seules les matières premières telles que la viande, les pommes de terre, le poulet, les tomates sont fournies à Q la centrale, ainsi que les emballages en barquettes et en carton, mais tout est ainsi concocté à l’interne.

Demandes

La centrale comprend une ligne de fabrication de bouteilles en plastique et une autre de fabrication de jus au sous-sol. « Pour le jus, nous utilisons de l’eau filtrée et cette ligne de fabrication de jus contient un système de filtration d’eau moderne et arrive à produire 5000l de jus par jour. Elle dispose également d’une ligne d’embouteillage et d’une unité de traitement de tout ce qui est liquide tel que le coulis de tomate obtenu à partir de pulpe de tomates d’une capacité de 2t , la sauce tomate ou encore pour le lait aromatisé » ajoute Stéphane Passalia.

L’unité de boucherie peut traiter 500kg de poulet par jour pour en faire du filet pour le kebab mélangé avec de la graisse de mouton. Les grandes broches de 25kg sont indiquées être marinées dans des épices et sont cuites sur place. Le deuxième étage abrite un laboratoire de lait, une unité de fabrication des crèmes glacées et deux tunnels de surgélation.

La gastro mettra bientôt à disposition des glaces à emporter en barquette, apprend-on car la nouvelle unité de traitement peut donner 300l par heure de glace. Le troisième étage est occupé par la partie administrative. La centrale fait travailler cinquante personnes en tout. « La centrale fournit essentiellement les points de vente de la capitale et d’Antsirabe car ceux dans les provinces sont déjà autonomes si les matières premières y sont disponibles » précise le directeur de la centrale.

Chef Mbinina déclare avoir investi dans cette centrale de production depuis déjà 5 ans. Les machines et le matériel sont quasiment fabriqués en inox et proviennent essentiellement de Chine et le matériel de froid vient d’Italie et d’Europe. « Je lance un clin d’œil à l’État pour appuyer les entrepreneurs ne serait-ce que dans la facilitation de dédouanement des matériels agro-alimentaires » fini-t-il