Taekwondo WTF – Stage : Sicard à la rescousse des instructeurs locaux

Rassembleur. De mère malgache, le zanatany Olivier Sicard, 6e dan en taekwondo anime au moins deux stages par an sur le sol malgache depuis trois ans.

Il est instructeur mondial titulaire du grade de 6e dan en taekwondo traditionnel, 4e dan de sabre haedong kumdo et instructeur mondial kukkiwon 2e degré. La nouvelle équipe de la fédération malgache de taekwondo élue cette année lui a confié le poste de responsable technique des hauts gradés.

De passage au pays, il dirige un stage subventionné par la solidarité olympique, réservé aux instructeurs fédéraux et futurs instructeurs du 2 au 11 novembre à l’aca­démie nationale des sports à Ampefiloha. « Cette formation permet à la fois de développer le taekwondo et aussi de véhiculer de belles énergies, des messages de construction et de paix, outre le travail pédagogique va apporter une nouvelle motivation », a mentionné l’instructeur mondial.

« Là, on fait des activités de cohésion et de solidarité. Les profs de taekwondo devraient travailler ensemble, avoir une base commune », a-t-il poursuivi, en sachant la tension entre techniciens locaux.

L’effectif des bénéficiaires du stage a été limité à trente-cinq, tous des instructeurs ou futurs instructeurs titulaires de ceinture noire ou rouge. Huit ligues sont représentées à savoir Anala­manga, Boeny, Betsiboka, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Andrefana et Vakinankaratra.

«La ligue de Vakinankaratra est sanctionnée et est suspendue mais ses athlètes peuvent participer au stage », précise le président de la fédération, Christian Ramanantsoa. Les formations théorique et pratique se poursuivront jusqu’au mercredi 6 novembre.

Une séance questions-réponses est prévue le jeudi 7 novembre, suivie des examens pour instructeurs fédéraux. La journée du 8 novembre sera consacrée à la préparation du passage de grade. Les examens sont prévus le samedi et le dimanche.

Le contenu du stage est bien garni et diversifié, entres autres l’historique, la philosophie, la maîtrise technique et pédagogique, les normes réglementaires, la conception de programme d’entrainement, les cours techniques types d’échauf­fement, étirement et exercices, formes (kibon), les techniques de coups de poing, pieds et blocages, la combinaison de techniques et la règle de combat, la préparation aux compétitions et au passage de grade seront abordés.