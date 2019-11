Marathon de Tanà – Un parcours plat propice aux bons chronos

De nombreuses modifications marqueront la version 2019 du Marathon de Tanà qui en est à sa 19e édition. La fédération propose un nouveau parcours plat.

L’événement aura lieu le 17 novembre. «L’appellation est devenue momentanément Marathon de Tanà au lieu de l’habituelle Marathon International de Tanà », a souligné la présidente de la Fédération Malga­che d’Athlétisme, Norolalao Andriamahazo.

«Nous et les partenaires n’ont pas pu solliciter la participation des coureurs étrangers ou des élites africaines pour des raisons financières», a-t-elle clarifié. « Vu que la société VIMA, promotrice de l’événement nous a entièrement confié l’organisation de cette version, nous avons opté pour un parcours plus technique car le tracé des précédentes éditions était plutôt commercial et comportait beaucoup trop de montées », explique le directeur de course, Mahatana Jean de la Croix.

« Le parcours sera plus plat mais aux normes dans le but d’inciter les athlètes locaux à améliorer leur performance », a ajouté le responsable technique de la fédération. Pourtant, ce nouveau parcours n’est pas encore homologué par la fédération inter­nationale appelée désor­mais World Athletics depuis le récent congrès de l’instance internationale à Doha Qatar.

Ainsi, en cas de record battu, le nouveau temps ne sera pas homologué. Le meilleur chrono qu’est de 2 heures 19 minutes appartient à Hajanirina Randriam­parany et date du cham­pionnat national en 2011, à quelques mois des Jeux des Îles aux Seychelles. Trois courses seront au programme de ce Marathon de Tanà à savoir celle phare longue de 42,195km.

Inscription ouverte

Le départ sera donné au siège de VIMA, à l’Ex-Village des Jeux à Ankorondrano et l’arrivée au stade l’Alarobia. Prétendant potentiel

Les coureurs de marathon passeront deux fois par le boucle de 19,850km et le premier tour sera rallongé par la nouvelle route de Tsarasaotra vers Ivato, d’après la description du parcours. Et les deux autres courses sont les Foulées Ecolos sur une distance de 10km et le Maratoons, trois tours de piste au stade d’Alarobia.

« Sept points d’eau et d’épon­geage seront mis en place c’est-à-dire tous les 2,5km ou 5km », rassure un responsable de STAR, partenaire de la fédération depuis 2015. L’inscription est déjà ouverte et peut se faire par M-Vola (code : #111*6#) ou au siège de la fédération à Alarobia. La remise des dossards sont prévue le vendredi 15 et le samedi 16 novembre.

Un des prétendants potentiel à ravir le titre s’agit du Majungais Mampi­traotsy, intouchable cette saison en courses de fond confondues. Il avait raflé les médailles d’or du 10 000m et du semi-marathon aux Jeux des Îles de Maurice, outre les titres nationaux des mêmes épreuves ainsi que le cross country. Ce MT sera la dernière activité de la fédération pour cette saison.