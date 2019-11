Ambatondrazaka – La construction de l’EPP de référence à vitesse grand V

Trois semaines après le premier coup de pelle effectué par le Président Andry Rajoelina, qui s’est rendu à Ambatondrazaka les 14 et 15 octobre derniers, l’on constate que les travaux de construction de l’EPP de référence sont, en ce moment, accélérés.

Située sur un espace au bord de la Route nationale 44 traversant le quartier de Sabotsy et la grande partie du fokontany d’Atsimon­drova, les murs de la future école sont à moitié érigés ou presque. En fait, les techniciens et les maçons entrent, actuellement, dans la phase de coffrage du chaînage entre le rez-de-chaussée et l’étage supérieur, ou tout simplement la mise en place d’une sorte de moule dans lequel on coule un matériau durcissant qui va servir de dalle et d’ossature prévenant l’écartement des murs.

« Il s’agit là d’un bâtiment à de douze salles de classe. Il y aura évidemment une salles de prof, des bureaux, une bibliothèque, des blocs sanitaires et une cantine scolaire (…) puisque c’est une école », a mentionné un responsable au sein du ministère de tutelle avant de rajouter « au centre se trouveront la cour récréative et un petit terrain pour le mini-foot. C’est un grand bâtiment à un étage et construit suivant le système anticyclonique ».

Chacune des salles de classe mesure 7 mètres de largeur sur 8 mètres de longueur. La hauteur atteint 2,80 mètres. La toiture ne sera pas en tôle mais en terrasse c’est-à-dire une dalle pleine et en béton. Cette EPP aura une capacité d’accueil atteignant les cinq cents élèves car, normalement, une classe compte quarante-cinq places au maximum.